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В партии Шольца заявили, что Маск перешел границы: что сделал миллиардер

В партии Шольца заявили, что Маск перешел границы: что сделал миллиардер

Киев  •  УНН

 • 1823 просмотра

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Лидер фракции СДПГ Рольф Мютцених раскритиковал высказывания Илона Маска в отношении президента Германии. Он призвал правительство выяснить, не действует ли Маск от имени США.

Лидер парламентской фракции Социал-демократической партии канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених заявил, что высказывания американского миллиардера Илона Маска в сторону президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера - это пересечение "границы между дружественными государствами". Об этом Мютцених сказал в комментарии Spiegel, передает УНН.

Детали

Как пишет Spiegel, недавние выпады Илона Маска против Франка-Вальтера Штайнмайера могут серьезно обострить немецко-американские отношения. Мютцених обвинил Маска в пересечении "границы между дружественными государствами".

Штайнмайер представляет Германию согласно международному праву. "Поэтому словесные нападения на федерального президента направлены против всех граждан", - сказал Мютцених.

В новогоднюю ночь на своей платформе X Маск написал: "Штайнмайер - антидемократический тиран. Позор ему", - он уже несколько раз комментировал немецкую политику за несколько дней и недель до этого. После распада коалиции "светофора" в ноябре, как сообщается, он оскорбил канцлера Олафа Шольца (СДПГ).

Представитель СДПГ Мютцених призвал немецкое правительство выяснить, "были ли повторяющееся неуважение, клевета и вмешательство в избирательную кампанию также выражены от имени нового правительства США". По его словам, нужна "ясность" в этом отношении. Он отметил, что "международные вызовы можно решить только в свободных отношениях между нами и США".

Мютцених также раскритиковал лидера FDP Кристиана Линднера, который недавно озвучил девиз "Осмельтесь делать больше Маска".

"Я не понимаю, почему господин Линднер постоянно стремится сблизиться с Илоном Маском и восхваляет его политику. FDP должна быстро прекратить ухаживать за сомнительным предпринимателем и политическим советником", - сказал Мютцених.

Дополнение

Поддержка Илоном Маском ультраправой немецкой партии АдГ в соцсети X вызвала осуждение со стороны ведущих немецких политиков, которые обвинили его во вмешательстве в выборы и пропаганде экстремизма.

Канцлер Германии Олаф Шольц и его заместитель ответили на поддержку Илоном Маском ультраправой партии "Альтернатива для Германии".  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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