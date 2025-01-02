У партії Шольца заявили, що Маск перейшов межі: що зробив мільярдер
Київ • УНН
Лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх розкритикував висловлювання Ілона Маска щодо президента Німеччини. Він закликав уряд з'ясувати, чи не діє Маск від імені США.
Лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца (СДПН) у Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що висловлювання американського мільярдера Ілона Маска в бік президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра - це перетин "кордону між дружніми державами". Про це Мютценіх сказав у коментарі Spiegel, передає УНН.
Деталі
Як пише Spiegel, нещодавні випади Ілона Маска проти Франка-Вальтера Штайнмаєра можуть серйозно загострити німецько-американські відносини. Мютценіх звинуватив Маска у перетині "кордону між дружніми державами".
Штайнмаєр представляє Німеччину згідно з міжнародним правом. "Тому словесні напади на федерального президента спрямовані проти всіх громадян", - сказав Мютценіх.
У новорічну ніч на своїй платформі X Маск написав: "Штайнмаєр - антидемократичний тиран. Ганьба йому", - він уже кілька разів коментував німецьку політику за кілька днів і тижнів до цього. Після розпаду коаліції "світлофора" у листопаді, як повідомляється, він образив канцлера Олафа Шольца (СДПН).
Представник СДПН Мютценіх закликав німецький уряд зясувати,"чи повторювана неповага, наклеп і втручання у виборчу кампанію також були виражені від імені нового уряду США". З його слів, потрібна "ясність" щодо цього. Він зазначив, що "міжнародні виклики можна вирішити лише у вільних відносинах між нами та США".
Мютценіх також розкритикував лідера FDP Крістіана Лінднера, який нещодавно озвучив девіз "Наважтеся робити більше Маска".
"Я не розумію, чому пан Лінднер постійно прагне зблизитися з Ілоном Маском і вихваляє його політику. FDP має швидко припинити залицятися до сумнівного підприємця та політичного радника", - сказав Мютценіх.
Доповнення
Підтримка Ілоном Маском ультраправої німецької партії АдН у соцмережі X викликала засудження з боку провідних німецьких політиків, які звинуватили його у втручанні у вибори та пропаганді екстремізму.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц та його заступник відповіли на підтримку Ілоном Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".