У партії Шольца заявили, що Маск перейшов межі: що зробив мільярдер

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Лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх розкритикував висловлювання Ілона Маска щодо президента Німеччини. Він закликав уряд з'ясувати, чи не діє Маск від імені США.

Лідер парламентської фракції Соціал-демократичної партії канцлера Німеччини Олафа Шольца (СДПН) у Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що висловлювання американського мільярдера Ілона Маска в бік президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра - це перетин "кордону між дружніми державами". Про це Мютценіх сказав у коментарі Spiegel, передає УНН.

Деталі

Як пише Spiegel, нещодавні випади Ілона Маска проти Франка-Вальтера Штайнмаєра можуть серйозно загострити німецько-американські відносини. Мютценіх звинуватив Маска у перетині "кордону між дружніми державами".

Штайнмаєр представляє Німеччину згідно з міжнародним правом. "Тому словесні напади на федерального президента спрямовані проти всіх громадян", - сказав Мютценіх.

У новорічну ніч на своїй платформі X Маск написав: "Штайнмаєр - антидемократичний тиран. Ганьба йому", - він уже кілька разів коментував німецьку політику за кілька днів і тижнів до цього. Після розпаду коаліції "світлофора" у листопаді, як повідомляється, він образив канцлера Олафа Шольца (СДПН).

Представник СДПН Мютценіх закликав німецький уряд зясувати,"чи повторювана неповага, наклеп і втручання у виборчу кампанію також були виражені від імені нового уряду США". З його слів, потрібна "ясність" щодо цього. Він зазначив, що "міжнародні виклики можна вирішити лише у вільних відносинах між нами та США".

Мютценіх також розкритикував лідера FDP Крістіана Лінднера, який нещодавно озвучив девіз "Наважтеся робити більше Маска".

"Я не розумію, чому пан Лінднер постійно прагне зблизитися з Ілоном Маском і вихваляє його політику. FDP має швидко припинити залицятися до сумнівного підприємця та політичного радника", - сказав Мютценіх.

Доповнення

Підтримка Ілоном Маском ультраправої німецької партії АдН у соцмережі X викликала засудження з боку провідних німецьких політиків, які звинуватили його у втручанні у вибори та пропаганді екстремізму.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та його заступник відповіли на підтримку Ілоном Маском ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини".  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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frank-valter-shtainmaierФранк-Вальтер Штайнмаєр
ilon-maskІлон Маск
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