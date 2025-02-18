В парламенте Британии хотят голосования за отправку войск в Украину

Законодатели Великобритании от основных партий планируют вынести на голосование предложение премьер-министра Кира Стармера об отправке войск в Украину как часть послевоенного процесса. Об этом пишет издание Politico, передает УНН.

Детали

Представители парламента Британии считают, что, по их мнению, законодатели должны быть привлечены к принятию любого решения о развертывании военного контингента в Украине.

Член правящей Лейбористской партии Клайв Льюис заявил Politico, что парламентские дебаты необходимы, поскольку отправка британских войск в Украину может поставить их "под угрозу против ядерной державы без поддержки США".

Такой курс действий может подвергнуть британские войска опасности в борьбе с ядерной державой без поддержки США. Это требует более глубоких и широких дебатов. Для такого шага нам нужна общественная поддержка, и парламент играет важную роль в ее обеспечении - сказал Клайв Льюис.

Представительница Либерально-демократической партии Хелен Магвайр отметила, что партия поддерживает предложения правительства по Украине, но "мы также всегда поддерживали то, чтобы парламент имел право голоса по развертыванию контингента".

Премьер-министр должен подтвердить, что любые предложения будут внесены в парламент, чтобы мы имели возможность их одобрить - добавила Магуайр.

Депутаты-консерваторы Джон Купер и Нил Шастри-Херст заявили, что, по их мнению, Палата общин захочет иметь возможность обсудить этот вопрос. По словам Купера, "жизненно важно" держать парламент в курсе событий, чтобы сохранить "единый фронт" парламента в вопросах, связанных с Украиной.

Напомним

Премьер Британии Кир Стармер заявил о готовности разместить британские войска в Украине для обеспечения мирных соглашений. Великобритания планирует играть ведущую роль в обеспечении безопасности Украины и выделяет 3 млрд фунтов ежегодно до 2030 года.

Стармер также подчеркнул, что европейские страны должны усилить свои оборонные возможности для защиты Украины.

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