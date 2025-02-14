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Британия расширила санкции против рф: среди фигурантов - заместитель министра обороны

Британия расширила санкции против рф: среди фигурантов - заместитель министра обороны

Киев  •  УНН

 • 3878 просмотра

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Великобритания расширила санкции против рф, включив трех должностных лиц и две компании. Под ограничения попали заместитель министра обороны фрадков, сын экс-генпрокурора Чайка и две структуры "росатома".

Великобритания ввела новые санкции против россии. Под ограничения попали три физических и два юридических лица. Об этом сообщили в Офисе внедрения финансовых санкций Министерства финансов Великобритании, пишет УНН.

Детали

В санкционный список вошли заместитель министра обороны россии павел фрадков, сын экс-генпрокурора рф юрия чайки и бизнесмен артем чайка, а также директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю рф владимир селин.

Санкции ввели и против двух структур российского "росатома" - завода "киров-энергомаш" в санкт-петербурге и компании "росатом аддитивные технологии".

Отмечается, что эти физлица и компании вошли в список из-за получения выгоды или поддержки правительства россии путем продолжения бизнеса в секторах, имеющих стратегическое значение для российских властей.

Напомним

10 января Великобритания ввела санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза", которые зарабатывают 23 млрд долларов в год. Санкции имеют целью ограничить доходы рф от продажи энергоносителей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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