Британія розширила санкції проти рф: серед фігурантів - заступник міністра оборони

Велика Британія ввела нові санкції проти росії. Під обмеження потрапили три фізичні та дві юридичні особи. Про це повідомили в Офісі впровадження фінансових санкцій Міністерства фінансів Британії, пише УНН.

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До санкційного списку ввійшли заступник міністра оборони росії павло фрадков, син ексгенпрокурора рф юрія чайки та бізнесмен артем чайка, а також директор Федеральної служби з технічного та експортного контролю рф володимир селін.

Санкції ввели й проти двох структур російського "росатому" - заводу "кіров-енергомаш" у санкт-петербурзі та компанії "росатом адитивні технології".

Зазначається, що ці фізособи і компанії увійшли до списку через отримання вигоди чи підтримки уряду росії шляхом продовження бізнесу в секторах, що мають стратегічне значення для російської влади.

Нагадаємо

10 січня Велика Британія ввела санкції проти "Газпром нафти" та "Сургутнефтегазу", які заробляють 23 млрд доларів на рік. Санкції мають на меті обмежити доходи рф від продажу енергоносіїв.