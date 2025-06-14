В Киеве временно перекрыто движение на двух улицах и не работает станция метро: где действуют ограничения
Киев • УНН
В Киеве 14 июня временно перекрыто движение на улицах Богдана Хмельницкого и Евгения Чикаленко. Станция метро "Театральная" закрыта, поезда проезжают без остановки, пересадка на "Золотые ворота" не работает.
В центре столицы в субботу, 14 июня, действуют временные ограничения движения транспорта и изменения в работе метро. Об этом сообщает КГГА и Патрульная полиция Киева, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что в центре Киева действуют временные ограничения движения транспорта, а также изменения в работе метро. Причина – проведение официальных мероприятий.
Что перекрыто:
- ул. Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Терещенковской);
- ул. Евгения Чикаленко (от бульвара Тараса Шевченко до Прорезной).
Возможные ограничения:
- улица Крещатик;
- бульвар Тараса Шевченко;
- улица Владимирская;
- улица Михайловская;
- улица Прорезная;
- Владимирский проезд.
Водителей призывают заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать пробок.
В связи с проведением мероприятий станция метро "Театральная" временно закрыта на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки. Также временно не работает пересадка между станциями "Театральная" и "Золотые ворота
Изменения будут действовать до завершения мероприятий. В КГГА обещают сообщить дополнительно о возобновлении работы станций.
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