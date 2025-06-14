В Киеве временно перекрыто движение на двух улицах и не работает станция метро: где действуют ограничения

В центре столицы в субботу, 14 июня, действуют временные ограничения движения транспорта и изменения в работе метро. Об этом сообщает КГГА и Патрульная полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в центре Киева действуют временные ограничения движения транспорта, а также изменения в работе метро. Причина – проведение официальных мероприятий.

Что перекрыто:

ул. Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Терещенковской);

ул. Евгения Чикаленко (от бульвара Тараса Шевченко до Прорезной).

Возможные ограничения:

улица Крещатик;

бульвар Тараса Шевченко;

улица Владимирская;

улица Михайловская;

улица Прорезная;

Владимирский проезд.

Водителей призывают заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать пробок.

В связи с проведением мероприятий станция метро "Театральная" временно закрыта на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки. Также временно не работает пересадка между станциями "Театральная" и "Золотые ворота - говорится в сообщении.

Изменения будут действовать до завершения мероприятий. В КГГА обещают сообщить дополнительно о возобновлении работы станций.

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