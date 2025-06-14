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В Киеве временно перекрыто движение на двух улицах и не работает станция метро: где действуют ограничения

Киев • УНН

 • 1086 просмотра

В Киеве 14 июня временно перекрыто движение на улицах Богдана Хмельницкого и Евгения Чикаленко. Станция метро "Театральная" закрыта, поезда проезжают без остановки, пересадка на "Золотые ворота" не работает.

В Киеве временно перекрыто движение на двух улицах и не работает станция метро: где действуют ограничения

В центре столицы в субботу, 14 июня, действуют временные ограничения движения транспорта и изменения в работе метро. Об этом сообщает КГГА и Патрульная полиция Киева, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в центре Киева действуют временные ограничения движения транспорта, а также изменения в работе метро. Причина – проведение официальных мероприятий.

 Что перекрыто:

  • ул. Богдана Хмельницкого (от Крещатика до Терещенковской);
    • ул. Евгения Чикаленко (от бульвара Тараса Шевченко до Прорезной).

      Возможные ограничения:

      • улица Крещатик;
        • бульвар Тараса Шевченко;
          • улица Владимирская;
            • улица Михайловская;
              • улица Прорезная;
                • Владимирский проезд.

                  Водителей призывают заранее планировать маршрут и выбирать альтернативные пути, чтобы избежать пробок.

                  В связи с проведением мероприятий станция метро "Театральная" временно закрыта на вход и выход. Поезда следуют мимо станции без остановки. Также временно не работает пересадка между станциями "Театральная" и "Золотые ворота

                  - говорится в сообщении.

                  Изменения будут действовать до завершения мероприятий. В КГГА обещают сообщить дополнительно о возобновлении работы станций.

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                  Ольга Розгон

                  Ольга Розгон

                  ОбществоКиев
                  Киевская городская государственная администрация
                  Киев
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