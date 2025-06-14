У Києві тимчасово перекрито рух на двох вулицях і не працює станція метро: де діють обмеження

В центрі столиці у суботу, 14 червня, діють тимчасові обмеження руху транспорту та зміни в роботі метро. Про це повідомляє КМДА та Патрульна поліція Києва, пише УНН.

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Зазначається, що в центрі Києва діють тимчасові обмеження руху транспорту, а також зміни в роботі метро. Причина - проведення офіційних заходів.

Що перекрито:

вул. Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Терещенківської);

вул. Євгена Чикаленка (від бульвару Тараса Шевченка до Прорізної).

Можливі обмеження:

вулиця Хрещатик;

бульвар Тараса Шевченка;

вулиця Володимирська;

вулиця Михайлівська;

вулиця Прорізна;

Володимирський проїзд.

Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрут та обирати альтернативні шляхи, аби уникнути заторів.

У зв’язку з проведенням заходів станція метро "Театральна" тимчасово зачинена на вхід і вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки.Також тимчасово не працює пересадка між станціями "Театральна" та "Золоті ворота - йдеться у повідомленні.

Зміни діятимуть до завершення заходів. У КМДА обіцяють повідомити додатково про відновлення роботи станцій.

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