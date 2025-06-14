У Києві тимчасово перекрито рух на двох вулицях і не працює станція метро: де діють обмеження
Київ • УНН
У Києві 14 червня тимчасово перекрито рух на вулицях Богдана Хмельницького та Євгена Чикаленка. Станція метро "Театральна" зачинена, поїзди проїжджають без зупинки, пересадка на "Золоті ворота" не працює.
В центрі столиці у суботу, 14 червня, діють тимчасові обмеження руху транспорту та зміни в роботі метро. Про це повідомляє КМДА та Патрульна поліція Києва, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що в центрі Києва діють тимчасові обмеження руху транспорту, а також зміни в роботі метро. Причина - проведення офіційних заходів.
Що перекрито:
- вул. Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Терещенківської);
- вул. Євгена Чикаленка (від бульвару Тараса Шевченка до Прорізної).
Можливі обмеження:
- вулиця Хрещатик;
- бульвар Тараса Шевченка;
- вулиця Володимирська;
- вулиця Михайлівська;
- вулиця Прорізна;
- Володимирський проїзд.
Водіїв закликають заздалегідь планувати маршрут та обирати альтернативні шляхи, аби уникнути заторів.
У зв’язку з проведенням заходів станція метро "Театральна" тимчасово зачинена на вхід і вихід. Поїзди слідують повз станцію без зупинки.Також тимчасово не працює пересадка між станціями "Театральна" та "Золоті ворота
Зміни діятимуть до завершення заходів. У КМДА обіцяють повідомити додатково про відновлення роботи станцій.
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