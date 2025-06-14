"Мы не забудем": во время Совбеза ООН посол Ирана выступил с угрозами в сторону Израиля и США

В результате ударов Израиля по Ирану погибли по меньшей мере 78 человек, включая высокопоставленных военных. Об этом во время заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций заявил посол Ирана в ООН Амир Иравани, сообщает УНН.

Детали

По его словам, еще более 320 человек получили ранения, большинство из них - гражданские.

Дипломат, в частности, обвинил США в соучастии, и заявил, что Вашингтон предоставлял Израилю разведданные и политическую поддержку.

Те, кто поддерживает этот режим, прежде всего США, должны осознавать: помогая и способствуя этому преступлению, они полностью разделяют ответственность за его последствия - отметил Иравани.

Кроме того, он обвинил США в поставках оружия, которое Израиль использовал в этих атаках.

"Мы не забудем, что наши люди погибли в результате израильских ударов, осуществленных американским оружием", - подчеркнул посол Ирана в ООН.

Напомним

В ночь на пятницу, 13 июня, израильские ВВС нанесли удар по Ирану. Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил чрезвычайное положение по всей стране. Впоследствии Израиль подтвердил атаку на ядерные объекты Ирана. В Иране заявили о гибели 6 ученых-ядерщиков.

Накануне Иран выпустил около 150 баллистических ракет по Израилю во время двух обстрелов. В результате атаки 5 человек получили ранения. Также было повреждено несколько зданий.

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что в Израиле одна женщина погибла и около 40 человек получили ранения в результате ударов Ирана.

В Иране после израильских ударов подняли красный флаг мести - СМИ