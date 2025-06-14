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"Ми не забудемо": під час Радбезу ООН посол Ірану виступив із погрорзами у бік Ізраїлю та США

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Іран звинувачує Ізраїль в атаках, в результаті яких загинули десятки людей, та покладає відповідальність на США за підтримку. Тегеран заявляє про використання американської зброї під час ударів.

"Ми не забудемо": під час Радбезу ООН посол Ірану виступив із погрорзами у бік Ізраїлю та США

Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули щонайменше 78 людей, включно з високопоставленими військовими. Про це під час засідання Ради Безпеки Організації об'єднаних націй заявив посол Ірану в ООН Амір Іравані, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, ще понад 320 осіб отримали поранення, більшість з них - цивільні.

Дипломат, зокрема, звинуватив США у співучасті, і заявив, що Вашингтон надавав Ізраїлю розвіддані та політичну підтримку.

Ті, хто підтримує цей режим, насамперед США, мають усвідомлювати: допомагаючи і сприяючи цьому злочину, вони повністю поділяють відповідальність за його наслідки

- зазначив Іравані.

Крім того, він звинуватив США у постачанні зброї, яку Ізраїль використав у цих атаках.

"Ми не забудемо, що наші люди загинули внаслідок ізраїльських ударів, здійснених американською зброєю", - підкреслив посол Ірану в ООН.

Нагадаємо

У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані заявили про загибель 6 вчених-ядерників.

Напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрпілів. Внаслідок атаки 5 людей зазнали поранень. Також було пошкоджено кілька будівель.

Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер заявив, що в Ізраїлі одна жінка загинула і близько 40 людей отримали поранення в результаті ударів Ірану.

В Ірані після ізраїльських ударів підняли червоний прапор помсти - ЗМІ13.06.25, 10:59 • 4426 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Israel
Організація Об'єднаних Націй
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Іран
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