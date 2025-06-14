"Ми не забудемо": під час Радбезу ООН посол Ірану виступив із погрорзами у бік Ізраїлю та США
Київ • УНН
Іран звинувачує Ізраїль в атаках, в результаті яких загинули десятки людей, та покладає відповідальність на США за підтримку. Тегеран заявляє про використання американської зброї під час ударів.
Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану загинули щонайменше 78 людей, включно з високопоставленими військовими. Про це під час засідання Ради Безпеки Організації об'єднаних націй заявив посол Ірану в ООН Амір Іравані, повідомляє УНН.
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За його словами, ще понад 320 осіб отримали поранення, більшість з них - цивільні.
Дипломат, зокрема, звинуватив США у співучасті, і заявив, що Вашингтон надавав Ізраїлю розвіддані та політичну підтримку.
Ті, хто підтримує цей режим, насамперед США, мають усвідомлювати: допомагаючи і сприяючи цьому злочину, вони повністю поділяють відповідальність за його наслідки
Крім того, він звинуватив США у постачанні зброї, яку Ізраїль використав у цих атаках.
"Ми не забудемо, що наші люди загинули внаслідок ізраїльських ударів, здійснених американською зброєю", - підкреслив посол Ірану в ООН.
Нагадаємо
У ніч на п'ятницю, 13 червня, ізраїльські ВПС завдали удару по Ірану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Згодом Ізраїль підтвердив атаку на ядерні об'єкти Ірану. В Ірані заявили про загибель 6 вчених-ядерників.
Напередодні Іран випустив близько 150 балістичних ракет по Ізраїлю під час двох обстрпілів. Внаслідок атаки 5 людей зазнали поранень. Також було пошкоджено кілька будівель.
Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер заявив, що в Ізраїлі одна жінка загинула і близько 40 людей отримали поранення в результаті ударів Ірану.
В Ірані після ізраїльських ударів підняли червоний прапор помсти - ЗМІ13.06.25, 10:59 • 4426 переглядiв