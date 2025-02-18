У парламенті Британії хочуть голосування за відправлення військ в Україну
Київ • УНН
Законодавці Великої Британії планують винести на голосування пропозицію про відправку військ в Україну після війни. Представники всіх основних партій наполягають на парламентських дебатах щодо цього питання.
Законодавці Великої Британії від основних партій планують винести на голосування пропозицію премʼєр-міністра Кіра Стармера про відправлення військ в Україну як частину післявоєнного процесу. Про це пише видання Politico, передає УНН.
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Представники парламенту Британії вважають, що, на їхню думку, законодавці повинні бути залучені до ухвалення будь-якого рішення про розгортання військового контингенту в Україні.
Член владної Лейбористської партії Клайв Льюїс заявив Politico, що парламентські дебати необхідні, оскільки відправлення британських військ в Україну може поставити їх "під загрозу проти ядерної держави без підтримки США".
Такий курс дій може наразити британські війська на небезпеку у боротьбі з ядерною державою без підтримки США. Це потребує більш глибоких та широких дебатів. Для такого кроку нам потрібна громадська підтримка, і парламент відіграє важливу роль у її забезпеченні
Представниця Ліберально-демократичної партії Гелен Магвайр зазначила, що партія підтримує пропозиції уряду щодо України, але "ми також завжди підтримували те, щоб парламент мав право голосу щодо розгортання контингенту".
Прем'єр-міністр повинен підтвердити, що будь-які пропозиції будуть внесені до парламенту, щоб ми мали можливість їх схвалити
Депутати-консерватори Джон Купер і Ніл Шастрі-Херст заявили, що, на їхню думку, Палата громад захоче мати можливість обговорити це питання. За словами Купера,"життєво важливо" тримати парламент у курсі подій, щоб зберегти "єдиний фронт" парламенту у питаннях, пов'язаних з Україною.
Нагадаємо
Прем'єр Британії Кір Стармер заявив про готовність розмістити британські війська в Україні для забезпечення мирних угод. Британія планує відігравати провідну роль у гарантуванні безпеки України та виділяє 3 млрд фунтів щорічно до 2030 року.
Стармер також наголосив, що європейські країни мають посилити свої оборонні можливості для захисту України.
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