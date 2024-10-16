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В Одессу прибыли сразу 8 глав МИД стран Европы: говорили об энергетике и обороне Украины

В Одессу прибыли сразу 8 глав МИД стран Европы: говорили об энергетике и обороне Украины

Киев  •  УНН

16 октября 2024, 12:08  •  7845 просмотра

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Министры иностранных дел из стран Северной Европы и Балтии прибыли с визитом в Одессу. Обсудили усиление обороноспособности и энергетической устойчивости Украины, а также «план победы» и «формулу мира».

 В среду, 16 октября, сразу восемь министров иностранных дел из стран Северной Европы и государств Балтии прибыли с визитом в Одессу. Об этом на своей странице в X  рассказал глава МИД Украины Андрей Сибига, передает УНН.

Детали

Речь идет о руководителях МИД Швеции, Дании, Эстонии, Финляндии, Словении, Латвии, Литвы и Норвегии.

Он отметил, что на встрече с министрами речь шла об усилении обороноспособности и энергетической устойчивости Украины накануне зимы. 

Также Сибига проинформировал коллег о "плане победы" президента Владимира Зеленского и "формуле мира". 

Приветствовал моих коллег из Северо-Балтийской восьмерки. Обсудили усиление обороноспособности и энергетической устойчивости Украины накануне зимы. (...)  Мы ценим лидерство и сильную поддержку наших друзей

- заявил Сибига. 

Напомним,

Глава МИД Украины Андрей Сибига и руководитель Офиса президента Андрей Ермак встретились с послами G20 для обсуждения Плана победы и Формулы мира.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ВойнаполитикаУНН-Одесса
latviyaЛатвия
finlyandiyaФинляндия
daniyaДания
andrii-yermakАндрей Ермак
sloveniiaСловения
litvaЛитва
shvetsiyaШвеция
norvegiyaНорвегия
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
estoniyaЭстония
ukrainaУкраина
odessaОдесса