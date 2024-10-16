До Одеси прибули одразу 8 глав МЗС країн Європи: говорили про енергетику та оборону України
Київ • УНН
Міністри закордонних справ з країн Північної Європи та Балтії прибули з візитом до Одеси. Обговорили посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України, а також "план перемоги" та "формулу миру".
В середу, 16 жовтня, одразу вісім міністрів закордонних справ з країн Північної Європи та держав Балтії прибули з візитом до Одеси. Про це на своїй сторінці в X розповів очільник МЗС України Андрій Сибіга, передає УНН.
Деталі
Йдеться про очільників МЗС Швеції, Данії, Естонії, Фінляндії, Словенії, Латвії, Литви та Норвегії.
Він зазначив, що на зустрічі з міністрами йшлося про посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України напередодні зими.
Також Сибіга проінформував колег про "план перемоги" президента Володимира Зеленського та "формулу миру".
Вітав моїх колег із Північно-Балтійської вісімки. Обговорили посилення обороноздатності та енергетичної стійкості України напередодні зими. (...) Ми цінуємо лідерство та сильну підтримку наших друзів
Нагадаємо
Очільник МЗС України Андрій Сибіга та керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрілись з послами G20 для обговорення Плану перемоги та Формули миру.