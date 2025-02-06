В Одесской области задержали российских агентов, которые пытались пустить грузовой поезд под откос
Киев • УНН
В Одесской области задержали двух местных жителей 17 и 18 лет, которые пытались пустить под откос грузовой поезд. Молодые люди, как сообщили в СБУ, были завербованы через Телеграмм российскими спецслужбами, им грозит пожизненное заключение.
В Одесской области задержали российских агентов, которые пытались пустить под откос грузовой поезд. Об этом сообщает СБУ, пишет УНН.
Детали
"Контрразведка Службы безопасности предотвратила диверсию российских спецслужб на объекте Укрзализныци в Одесской области. По результатам комплексных мероприятий на территории региона задержаны два агента рф, которые пытались пустить с рельсов грузовой поезд на местной линии железнодорожного сообщения", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ночью фигуранты начали разбирать часть пути и вбивать в ее стыки металлическую арматуру. И, собственно, во время этого их задержали сотрудники СБУ.
Задержанными оказалось двое местных жителей в возрасте 17 и 18 лет, которые искали "легкие" деньги на тематических Телеграм-каналах.
Как отмечает СБУ, их "увидел" и дистанционно завербовал представитель российских спецслужб, который координировал попытку теракта в Одесской области в январе этого года.
"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили задержанным молодым людям о подозрении по ч. 2 ст. 113 Уголовного кодекса Украины (диверсия, совершенная в условиях военного положения). Кроме того, решается вопрос о дополнительной квалификации их преступлений по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения)", - говорится в сообщении.
Сейчас подозреваемые находятся под стражей, им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
1 февраля контрразведка СБУ задержала российского агента, 22-летнюю жительницу Львова, которая искала "быстрые" деньги на Телеграм-каналах. Девушка готовила синхронный подрыв админздания подразделения ВСУ и припаркованного рядом авто.