На Одещині затримали російських агентів, які намагалися пустити вантажний потяг під укіс
Київ • УНН
В Одеській області затримали двох місцевих жителів 17 та 18 років, які намагались пустити під укіс вантажний потяг. Молодики, як повідомили у СБУ, були завербовані через Телеграм російськими спецслужбами, їм загрожує довічне ув'язнення.
В Одеській області затримали російських агентів, які намагались пустити під укіс вантажний потяг. Про це повідомляє СБУ, пише УНН.
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"Контррозвідка Служби безпеки запобігла диверсії російських спецслужб на об’єкті Укрзалізниці в Одеській області. За результатами комплексних заходів на території регіону затримано двох агентів рф, які намагались пустити з рейок вантажний потяг на місцевій лінії залізничного сполучення", - ідеться у повідомленні.
Як зазначається, вночі фігуранти почали розбирати частину колії та вбивати в її стики металеву арматуру. І, власне, під час цього їх затримали співробітники СБУ.
Затриманими виявилося двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали "легкі" гроші на тематичних Телеграм-каналах.
Як зазначає СБУ, їх "побачив" та дистанційно завербував представник російських спецслужб, який координував спробу теракту на Одещині у січні цього року.
"Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим молодикам про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Окрім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - ідеться у повідомленні.
Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
1 лютого контррозвідка СБУ затримала російську агентку, 22-річну жительку Львова, яка шукала "швидкі" гроші на Телеграм-каналах. Дівчина готувала синхронний підрив адмінбудівлі підрозділу ЗСУ та припаркованого поруч авто.