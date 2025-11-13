В Одесской области третьеклассники взорвали в школе учебную гранату

В Окнянском опорном заведении Подольского района Одесской области произошел взрыв учебной гранаты. Опасный предмет в школу принесла 9-летняя девочка. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на полицию Одесской области.

Установлено, что ученице третьего класса учебную гранату дал родственник. Девочка же, чтобы похвастаться, принесла ее в образовательное учреждение.

Во время игры в коридоре один из мальчиков случайно выдернул предохранительное кольцо гранаты, в результате чего она взорвалась. Школьник получил незначительные царапины, медицинская помощь ему не понадобилась. К счастью, из людей больше никто не пострадал

В отношении матери девочки составлены административные материалы по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей грозит предупреждение или штраф до 1700 гривен.

Родителей просим быть внимательными к своим детям: следить за тем, где, как и с кем они проводят свободное время, а также рассказывать им об опасности, которую могут представлять неизвестные предметы, в которых может быть замаскировано взрывчатое вещество