У житловому будинку Кривого Рога стався вибух бойової гранати: одна людина загинула
Київ • УНН
У Кривому Розі 6 листопада в багатоквартирному будинку вибухнула граната, загинула людина. Поліція розглядає версію самогубства, відкрито кримінальне провадження.
Ввечері 6 листопада на території Металургійного району Кривога Рога в багатоквартирному будинку вибухнула граната, загинула людина. Поліція міста встановлює обставини події. Пише УНН із посиланням на ТГ-канал правоохоронців Дніпропетровської області.
Деталі
У Кривому Розі, 6 листопада близько 18:30, на території Металургійного району стався вибух, унаслідок якого загинув чоловік. Вибух стався в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку. Інші квартири не пошкоджено. Поліція відкрила кримінальне провадження, розглядається версія самогубства. Обставини події встановлюються у межах відкритого кримінального провадження.
Нагадаємо
У п'ятницю, 24 жовтня на Житомирщині стався вибух гранати. У місті Овруч під час затримання чоловік підірвав гранату у вагоні поїзда, ішлося у попередній інформації. Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху загинуло 4 людини, ще 12 постраждалих.
