В жилом доме Кривого Рога произошел взрыв боевой гранаты: один человек погиб
Киев • УНН
В Кривом Роге 6 ноября в многоквартирном доме взорвалась граната, погиб человек. Полиция рассматривает версию самоубийства, открыто уголовное производство.
Вечером 6 ноября на территории Металлургического района Кривого Рога в многоквартирном доме взорвалась граната, погиб человек. Полиция города устанавливает обстоятельства происшествия. Пишет УНН со ссылкой на ТГ-канал правоохранителей Днепропетровской области.
Подробности
В Кривом Роге, 6 ноября около 18:30, на территории Металлургического района произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. Взрыв произошел в одной из квартир многоквартирного жилого дома. Другие квартиры не повреждены. Полиция открыла уголовное производство, рассматривается версия самоубийства. Обстоятельства происшествия устанавливаются в рамках открытого уголовного производства.
Напомним
В пятницу, 24 октября на Житомирщине произошел взрыв гранаты. В городе Овруч во время задержания мужчина взорвал гранату в вагоне поезда, говорилось в предварительной информации. Позже стало известно, что в результате взрыва погибли 4 человека, еще 12 пострадали.
