На Одещині третьокласники підірвали у школі учбову гранату

Київ • УНН

 • 2558 перегляди

В Окнянському опорному закладі Одеської області вибухнула навчальна граната, принесена 9-річною дівчинкою. Один хлопчик отримав незначні подряпини, матері дівчинки загрожує попередження або штраф до 1700 гривень.

На Одещині третьокласники підірвали у школі учбову гранату

В Окнянському опорному закладі Подільського району Одеської області стався вибух учбової гранати. Небезпечний предмет до школи принесла 9-річна дівчинка. Про це повідомляє УНН, посилаючись на поліцію Одеської області.

Деталі

Встановлено, що учениці третього класу учбову гранату дав родич. Дівчинка ж, щоб похизуватися, принесла її до освітнього закладу.

Під час гри у коридорі один з хлопчиків випадково висмикнув запобіжне кільце гранати, у результаті чого вона вибухнула. Школяр отримав незначні подряпини, медична допомога йому не знадобилась. На щастя, з людей більше ніхто не постраждав

- йдеться у повідомленні.

Стосовно матері дівчинки складено адміністративні матеріали за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй загрожує попередження або штраф до 1700 гривень. 

Батьків просимо бути уважними до своїх дітей: стежити за тим, де, як і з ким вони проводять вільний час, а також розповідати їм про небезпеку, яку можуть становити невідомі предмети, у яких може бути замаскована вибухова речовина

- звертаються поліцейські до дорослих.

Нагадаємо

У Кривому Розі в багатоквартирному будинку вибухнула граната, загинула людина.

До цього вибух гранати стався у столичній квартирі. У результаті чого загинули 38-річний власник помешкання та його 46-річний знайомий, ще одного 48-річного чоловіка госпіталізували.

Лілія Подоляк

