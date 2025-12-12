$42.270.01
Эксклюзив
17:00 • 1610 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
13:33 • 10772 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
13:09 • 16731 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
13:07 • 20547 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 32371 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 26614 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 22471 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 22675 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 23857 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
12 декабря, 01:09 • 29322 просмотра
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
13:07 • 20547 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12:55 • 15869 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 32371 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцев
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 70682 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники Odrex
В Нью-Йорке скоро состоятся встречи рабочей группы правительства Украины по восстановлению - Умеров

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о запланированных встречах в Нью-Йорке с правительственной рабочей группой по вопросам восстановления, развития и инвестиций. Также состоялась видеоконференция советников по нацбезопасности для обсуждения мирного плана.

В Нью-Йорке скоро состоятся встречи рабочей группы правительства Украины по восстановлению - Умеров

В ближайшее время в Нью-Йорке запланированы встречи с правительственной рабочей группой по вопросам восстановления, развития и инвестиций. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает УНН.

Детали

По словам Умерова, сегодня состоялась видеоконференция в формате советников по национальной безопасности с участием Украины, Соединенных Штатов и европейских партнеров. Обсудили дальнейшую синхронизацию позиций, вопросы безопасности и следующие шаги в работе над мирным планом. 

Зеленский раскрыл детали подготовки к переговорам: три направления работы12.12.25, 19:18 • 566 просмотров

Параллельно, по словам секретаря СНБО, продолжается работа на нескольких практических направлениях. В Европе готовится работа оборонной группы, сосредоточенной на деталях гарантий безопасности для Украины. К процессу привлечены представители Сил обороны, разведывательного сообщества и сектора безопасности.

В Соединенных Штатах работает правительственная рабочая группа по экономическому блоку под координацией премьер-министра Юлии Свириденко – по вопросам восстановления, развития и инвестиций. В ближайшее время запланированы встречи по этому вопросу в Нью-Йорке. Это важная составляющая формирования долгосрочной устойчивости государства 

- подчеркнул Умеров.

По его словам, все эти форматы являются частью единого процесса постоянной координации с партнерами. Цель неизменна – приблизить реальное завершение войны и определить шаги, которые сделают мир для Украины справедливым, а безопасность и восстановление – гарантированными.

Экономический трек в рамках мирного процесса: Свириденко провела встречу с Кушнером, Виткоффом и главой Всемирного банка12.12.25, 18:38 • 1046 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Рустем Умеров
Юлия Свириденко
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Украина