В Нью-Йорке скоро состоятся встречи рабочей группы правительства Украины по восстановлению - Умеров

В ближайшее время в Нью-Йорке запланированы встречи с правительственной рабочей группой по вопросам восстановления, развития и инвестиций. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает УНН.

По словам Умерова, сегодня состоялась видеоконференция в формате советников по национальной безопасности с участием Украины, Соединенных Штатов и европейских партнеров. Обсудили дальнейшую синхронизацию позиций, вопросы безопасности и следующие шаги в работе над мирным планом.

Параллельно, по словам секретаря СНБО, продолжается работа на нескольких практических направлениях. В Европе готовится работа оборонной группы, сосредоточенной на деталях гарантий безопасности для Украины. К процессу привлечены представители Сил обороны, разведывательного сообщества и сектора безопасности.

В Соединенных Штатах работает правительственная рабочая группа по экономическому блоку под координацией премьер-министра Юлии Свириденко – по вопросам восстановления, развития и инвестиций. В ближайшее время запланированы встречи по этому вопросу в Нью-Йорке. Это важная составляющая формирования долгосрочной устойчивости государства