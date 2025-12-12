В Нью-Йорке скоро состоятся встречи рабочей группы правительства Украины по восстановлению - Умеров
Киев • УНН
Секретарь СНБО Рустем Умеров сообщил о запланированных встречах в Нью-Йорке с правительственной рабочей группой по вопросам восстановления, развития и инвестиций. Также состоялась видеоконференция советников по нацбезопасности для обсуждения мирного плана.
В ближайшее время в Нью-Йорке запланированы встречи с правительственной рабочей группой по вопросам восстановления, развития и инвестиций. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров, передает УНН.
Детали
По словам Умерова, сегодня состоялась видеоконференция в формате советников по национальной безопасности с участием Украины, Соединенных Штатов и европейских партнеров. Обсудили дальнейшую синхронизацию позиций, вопросы безопасности и следующие шаги в работе над мирным планом.
Параллельно, по словам секретаря СНБО, продолжается работа на нескольких практических направлениях. В Европе готовится работа оборонной группы, сосредоточенной на деталях гарантий безопасности для Украины. К процессу привлечены представители Сил обороны, разведывательного сообщества и сектора безопасности.
В Соединенных Штатах работает правительственная рабочая группа по экономическому блоку под координацией премьер-министра Юлии Свириденко – по вопросам восстановления, развития и инвестиций. В ближайшее время запланированы встречи по этому вопросу в Нью-Йорке. Это важная составляющая формирования долгосрочной устойчивости государства
По его словам, все эти форматы являются частью единого процесса постоянной координации с партнерами. Цель неизменна – приблизить реальное завершение войны и определить шаги, которые сделают мир для Украины справедливым, а безопасность и восстановление – гарантированными.
