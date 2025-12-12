У Нью-Йорку незабаром відбудуться зустрічі робочої групи уряду України щодо відновлення - Умєров
Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про заплановані зустрічі в Нью-Йорку з урядовою робочою групою з питань відновлення, розвитку та інвестицій. Також відбулася відеоконференція радників з нацбезпеки для обговорення мирного плану.
Деталі
За словами Умєрова, cьогодні відбулась відеоконференція у форматі радників з національної безпеки за участю України, Сполучених Штатів та європейських партнерів. Обговорили подальшу синхронізацію позицій, безпекові питання та наступні кроки у роботі над мирним планом.
Паралельно, за словами секретаря РНБО, триває робота на кількох практичних напрямках. У Європі готується робота оборонної групи, зосередженої на деталях гарантій безпеки для України. До процесу залучені представники Сил оборони, розвідувальної спільноти та сектору безпеки.
У Сполучених Штатах працює урядова робоча група з економічного блоку під координацією премʼєр-міністра Юлії Свириденко – з питань відновлення, розвитку та інвестицій. Найближчим часом заплановані зустрічі з цього питання у Нью-Йорку. Це важлива складова формування довгострокової стійкості держави
За його словами, усі ці формати є частиною єдиного процесу постійної координації з партнерами. Мета незмінна – наблизити реальне завершення війни та визначити кроки, які зроблять мир для України справедливим, а безпеку й відновлення – гарантованими.
