Ексклюзив
17:00 • 1532 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
13:33 • 10687 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
13:09 • 16642 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
13:07 • 20445 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
11:47 • 32266 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 26551 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 22448 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 22656 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 23849 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
12 грудня, 01:09 • 29308 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
13:07 • 20445 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможців
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
11:47 • 32266 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українців
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 70638 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки Odrex
У Нью-Йорку незабаром відбудуться зустрічі робочої групи уряду України щодо відновлення - Умєров

Київ • УНН

 • 42 перегляди

Секретар РНБО Рустем Умєров повідомив про заплановані зустрічі в Нью-Йорку з урядовою робочою групою з питань відновлення, розвитку та інвестицій. Також відбулася відеоконференція радників з нацбезпеки для обговорення мирного плану.

У Нью-Йорку незабаром відбудуться зустрічі робочої групи уряду України щодо відновлення - Умєров

Найближчим часом у Нью-Йорку заплановані зустрічі з урядовою робочою групою з питань відновлення, розвитку та інвестицій. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає УНН.

Деталі

За словами Умєрова, cьогодні відбулась відеоконференція у форматі радників з національної безпеки за участю України, Сполучених Штатів та європейських партнерів. Обговорили подальшу синхронізацію позицій, безпекові питання та наступні кроки у роботі над мирним планом. 

Зеленський розкрив деталі підготовки до переговорів: три напрями роботи12.12.25, 19:18 • 512 переглядiв

Паралельно, за словами секретаря РНБО, триває робота на кількох практичних напрямках. У Європі готується робота оборонної групи, зосередженої на деталях гарантій безпеки для України. До процесу залучені представники Сил оборони, розвідувальної спільноти та сектору безпеки.

У Сполучених Штатах працює урядова робоча група з економічного блоку під координацією премʼєр-міністра Юлії Свириденко – з питань відновлення, розвитку та інвестицій. Найближчим часом заплановані зустрічі з цього питання у Нью-Йорку. Це важлива складова формування довгострокової стійкості держави 

- наголосив Умєров.

За його словами, усі ці формати є частиною єдиного процесу постійної координації з партнерами. Мета незмінна – наблизити реальне завершення війни та визначити кроки, які зроблять мир для України справедливим, а безпеку й відновлення – гарантованими.

Економічний трек у рамках мирного процесу: Свириденко провела зустріч з Кушнером, Віткоффом та очільником Світового Банку12.12.25, 18:38 • 1028 переглядiв

Антоніна Туманова

