У Нью-Йорку незабаром відбудуться зустрічі робочої групи уряду України щодо відновлення - Умєров

Найближчим часом у Нью-Йорку заплановані зустрічі з урядовою робочою групою з питань відновлення, розвитку та інвестицій. Про це повідомив секретар РНБО Рустем Умєров, передає УНН.

За словами Умєрова, cьогодні відбулась відеоконференція у форматі радників з національної безпеки за участю України, Сполучених Штатів та європейських партнерів. Обговорили подальшу синхронізацію позицій, безпекові питання та наступні кроки у роботі над мирним планом.

Зеленський розкрив деталі підготовки до переговорів: три напрями роботи

Паралельно, за словами секретаря РНБО, триває робота на кількох практичних напрямках. У Європі готується робота оборонної групи, зосередженої на деталях гарантій безпеки для України. До процесу залучені представники Сил оборони, розвідувальної спільноти та сектору безпеки.

У Сполучених Штатах працює урядова робоча група з економічного блоку під координацією премʼєр-міністра Юлії Свириденко – з питань відновлення, розвитку та інвестицій. Найближчим часом заплановані зустрічі з цього питання у Нью-Йорку. Це важлива складова формування довгострокової стійкості держави