В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги 7 августа 2025
Киев • УНН
В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Мэр Александр Сенкевич подтвердил событие, глава ОВА предупредил о цели на город.
В Николаеве был слышен взрыв во время воздушной тревоги, сообщил в четверг мэр города Александр Сенкевич в Telegram, пишет УНН.
Был слышен взрыв в Николаеве. Выясняем. Воздушная тревога продолжается!
Воздушные силы ВСУ перед этим сообщили о воздушной тревоге в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.
После этого глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил: "Николаев - цель на город".
