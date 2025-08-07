В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги 7 августа 2025

$41.680.11
48.090.26
6 августа, 22:17 • 13576 просмотра
"Есть очень большая вероятность, что так и будет": Трамп о встрече с путиным и Зеленским
6 августа, 17:38 • 33034 просмотра
Обсудили то, что было озвучено в москве: Зеленский поговорил с Трампом и европейскими лидерами
6 августа, 17:25 • 41141 просмотра
Новый вариант коронавируса Stratus обнаружен на Полтавщине: что о нем известно
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 85717 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 13:33 • 63779 просмотра
БАДы - это зло? Что думают врачи о витаминах и попытках зарегулировать этот рынок
6 августа, 13:32 • 59655 просмотра
Украина пытается разблокировать транзит через Молдову: МИД о ситуации с депортированными украинцами на грузинском КПП
Эксклюзив
6 августа, 13:30 • 46699 просмотра
Закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы обжалуют в суде – Елена Соседка
6 августа, 13:03 • 95668 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива
Эксклюзив
6 августа, 10:11 • 70958 просмотра
Госцентр занятости назвал профессии с отсутствующим спросом и самые востребованные специальности
6 августа, 09:59 • 48108 просмотра
рф атаковала в Одесской области компрессорную станцию ГТС на маршруте для газа из США и Азербайджана - Минэнерго
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Трамп заявил о возможном введении новых пошлин против Китая6 августа, 23:14 • 4798 просмотра
Украинцы стали чаще терять вещи во время путешествий по железной дороге: УЗ назвала самые интересные потерянные предметы6 августа, 23:42 • 4564 просмотра
Днепропетровская область под ударом беспилотников, взрывы в Днепре и Кривом Роге00:34 • 4996 просмотра
Дроны ночью атаковали российское Суровикино: повреждена железная дорогаVideo01:37 • 11431 просмотра
Германия сокращает выплаты украинским беженцам03:09 • 9414 просмотра
Контроль рискованной иностранной компании над украинскими Ми-8: почему решение Госавиаслужбы поднимает вопросы безопасности и доверия
Эксклюзив
6 августа, 14:54 • 85707 просмотра
Defence City запускают без авиации? Почему это ставит под угрозу стратегическое преимущество Украины6 августа, 14:07 • 70098 просмотра
Новый механизм поставок оружия Украине PURL: что предусматривает инициатива6 августа, 13:03 • 95664 просмотра
Программа лечения бесплодия: в Минздраве объяснили возрастное ограничение для женщин6 августа, 12:59 • 81166 просмотра
Битва с ветряными мельницами: маркетинг на фармрынке запрещен почти полгода, а нардеп Кузьминых и дальше с ним борется6 августа, 12:02 • 100116 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Сергей Лысак
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Днепропетровская область
Донецкая область
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 97542 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 109418 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 102734 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 115383 просмотра
Хейли Бибер показала фото сына и призналась, что тяжело пережила неожиданную беременностьPhoto4 августа, 13:38 • 133645 просмотра
БМ-21 «Град»
M1 Abrams
Фокс Ньюс
Старлинк
Нью-Йорк Таймс

В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги 7 августа 2025

Киев • УНН

 • 164 просмотра

В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги. Мэр Александр Сенкевич подтвердил событие, глава ОВА предупредил о цели на город.

В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги

В Николаеве был слышен взрыв во время воздушной тревоги, сообщил в четверг мэр города Александр Сенкевич в Telegram, пишет УНН.

Был слышен взрыв в Николаеве. Выясняем. Воздушная тревога продолжается!

- написал Сенкевич.

Воздушные силы ВСУ перед этим сообщили о воздушной тревоге в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

После этого глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил: "Николаев - цель на город".

Ночная атака рф дронами затронула Днепр и три района: известно о 4 пострадавших07.08.25, 08:19 • 636 просмотров

Юлия Шрамко

Война
Николаевская область
Одесская область
Военно-воздушные силы Украины
Херсонская область
Николаев