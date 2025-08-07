В Николаеве прогремел взрыв во время воздушной тревоги 7 августа 2025

В Николаеве был слышен взрыв во время воздушной тревоги, сообщил в четверг мэр города Александр Сенкевич в Telegram, пишет УНН.

Был слышен взрыв в Николаеве. Выясняем. Воздушная тревога продолжается! - написал Сенкевич.

Воздушные силы ВСУ перед этим сообщили о воздушной тревоге в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

После этого глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил: "Николаев - цель на город".

