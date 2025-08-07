У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги 7 серпня 2025
Київ • УНН
У Миколаєві пролунав вибух, під час повітряної тривоги. Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив подію, голова ОВА попередив про ціль на місто.
У Миколаєві було чутно вибух під час повітряної тривоги, повідомив у четвер мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, пише УНН.
Було чутно вибух у Миколаєві. З'ясовуємо. Повітряна тривога продовжується!
Повітряні сили ЗСУ перед цим повідомили про повітряну тривогу в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.
Після цього голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив: "Миколаїв - ціль на місто".
