У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги 7 серпня 2025

У Миколаєві було чутно вибух під час повітряної тривоги, повідомив у четвер мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, пише УНН.

Було чутно вибух у Миколаєві. З'ясовуємо. Повітряна тривога продовжується! - написав Сєнкевич.

Повітряні сили ЗСУ перед цим повідомили про повітряну тривогу в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Після цього голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив: "Миколаїв - ціль на місто".

