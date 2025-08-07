$41.680.11
6 серпня, 22:17 • 14493 перегляди
"Є дуже велика ймовірність, що так і буде": Трамп про зустріч із путіним та Зеленським
6 серпня, 17:38 • 35448 перегляди
Обговорили те, що було озвучено в москві: Зеленський поговорив із Трампом та європейськими лідерами
6 серпня, 17:25 • 42881 перегляди
Новий варіант коронавірусу Stratus виявлено на Полтавщині: що про нього відомо
Ексклюзив
6 серпня, 14:54 • 88708 перегляди
Контроль ризикової іноземної компанії над українськими Ми-8: чому рішення Державіаслужби порушує питання безпеки та довіри
Ексклюзив
6 серпня, 13:33 • 65095 перегляди
БАДи - це зло? Що думають лікарі про вітаміни і спроби зарегулювати цей ринок
6 серпня, 13:32 • 60194 перегляди
Україна намагається розблокувати транзит через Молдову: МЗС про ситуацію із депортованими українцями на грузинському КПП
Ексклюзив
6 серпня, 13:30 • 47115 перегляди
Закриття справи проти головного юриста НБУ Зими оскаржать в суді – Олена Сосєдка
6 серпня, 13:03 • 97037 перегляди
Новий механізм постачання зброї Україні PURL: що передбачає ініціатива
Ексклюзив
6 серпня, 10:11 • 71004 перегляди
Держцентр зайнятості назвав професії з відсутнім попитом та найзатребуваніші спеціальності
6 серпня, 09:59 • 48186 перегляди
рф атакувала на Одещині компресорну станцію ГТС на маршруті для газу зі США та Азербайджану - Міненерго
У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги 7 серпня 2025

Київ • УНН

 • 728 перегляди

У Миколаєві пролунав вибух, під час повітряної тривоги. Міський голова Олександр Сєнкевич підтвердив подію, голова ОВА попередив про ціль на місто.

У Миколаєві пролунав вибух під час повітряної тривоги

У Миколаєві було чутно вибух під час повітряної тривоги, повідомив у четвер мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, пише УНН.

Було чутно вибух у Миколаєві. З'ясовуємо. Повітряна тривога продовжується!

- написав Сєнкевич.

Повітряні сили ЗСУ перед цим повідомили про повітряну тривогу в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Після цього голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив: "Миколаїв - ціль на місто".

Нічна атака рф дронами зачепила Дніпро та три райони: відомо про 4 постраждалих07.08.25, 08:19 • 1004 перегляди

Юлія Шрамко

Війна
Миколаївська область
Одеська область
Повітряні сили Збройних сил України
Херсонська область
Миколаїв