В Непале через 10 дней после разрушительных наводнений удалось найти и спасти ещё двух человек

Navesh Chitrakar/Reuters

В субботу, через 10 дней после разрушительных наводнений, обрушившихся на Непал, спасатели в ходе отдельных операций извлекли из-под завалов мужчину и женщину из Китая; поиски тысяч пропавших без вести продолжаются, передает УНН со ссылкой на AP.

Мужчину спасли из туннеля гидроэлектростанции — об этом сообщила в социальных сетях канцелярия премьер-министра страны. Таким образом, общее число рабочих, спасенных живыми на объекте ГЭС «Тришули», достигло трех; накануне, в пятницу, были спасены двое граждан Непала.

Армия Непала заявила, что совместная группа, состоящая из непальских военнослужащих и южнокорейских экспертов по ликвидации последствий стихийных бедствий, извлекла мужчину из туннеля длиной 225 метров (около 740 футов); в настоящее время он проходит медицинское обследование.

Телеканал CCTV также опубликовал аудиозапись разговора спасенного с сотрудником спасательной службы: мужчина рассказал, что неоднократно кричал, когда видел свет фонарей спасателей, но они его не слышали.

«Когда меня сегодня спасли и направили свет мне в глаза, я не мог в это поверить», — сказал он.

По данным CCTV, мужчину доставили в больницу; его состояние оценивается как стабильное.

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По словам властей, основные усилия спасателей сосредоточены на 12 объектах гидроэнергетики по всему Непалу: там пропавшими без вести числятся около 900 рабочих, а примерно 500 человек, вероятно, заблокированы в различных туннелях. Специализированные спасательные отряды из Индии, Китая, Южной Кореи и США ведут поиски выживших, разбирая завалы и обследуя поврежденные сооружения и туннели на этих объектах.

В пострадавшем от наводнения городе Нувакот спасатели извлекли живую женщину из дома, сообщил представитель армии Непала. Официальные лица заявили, что ее доставили на вертолете в Катманду для оказания медицинской помощи.

На кадрах, опубликованных армией Непала, видно, как спасатели обнаруживают женщину, покрытую грязью, внутри поврежденного дома. Прежде чем эвакуировать ее в безопасное место, завернув в серое одеяло, они дали ей питьевую воду.

По данным непальского агентства по управлению стихийными бедствиями, в результате наводнений, произошедших 26 августа и, вероятно, вызванных обрушением ледника, погибли по меньшей мере 1300 человек, а более 5000 считаются пропавшими без вести.

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