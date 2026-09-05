У Непалі через 10 днів після руйнівних повеней вдалося знайти і врятувати ще двох людей

Nepal Army/Handout via REUTERS

У суботу, через 10 днів після руйнівних повеней, що обрушилися на Непал, рятувальники під час окремих операцій витягли з-під завалів чоловіка та жінку з Китаю, пошуки тисяч зниклих безвісти продовжуються, передає УНН із посиланням на AP.

Чоловіка врятували з тунелю гідроелектростанції - про це повідомила у соціальних мережах канцелярія прем'єр-міністра країни. Таким чином, загальна кількість робітників, врятованих живими на об'єкті ГЕС "Трішулі", досягла трьох; напередодні, у п'ятницю, було врятовано двох громадян Непалу.

Армія Непалу заявила, що спільна група, що складається з непальських військових та південнокорейських експертів з ліквідації наслідків стихійних лих, витягла чоловіка з тунелю завдовжки 225 метрів (близько 740 футів); на даний час він проходить медичне обстеження.

Телеканал CCTV також оприлюднив аудіозапис розмови врятованого зі співробітником служби порятунку: чоловік розповів, що неодноразово кричав, коли бачив світло ліхтарів рятувальників, але вони його не чули.

"Коли мене сьогодні врятували і направили світло мені в очі, я не міг у це повірити", - сказав він.

За даними CCTV, чоловіка доправили до лікарні; його стан оцінюється як стабільний.

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За словами влади, основні зусилля рятувальників зосереджені на 12 об'єктах гідроенергетики по всьому Непалу: там зниклими безвісти числяться близько 900 робітників, а приблизно 500 людей, ймовірно, заблоковані в різних тунелях. Спеціалізовані рятувальні загони з Індії, Китаю, Південної Кореї та США ведуть пошуки тих, хто вижив, розбираючи завали та обстежуючи пошкоджені споруди та тунелі на цих об'єктах.

У постраждалому від повені місті Нувакот рятувальники витягли живу жінку з дому, повідомив представник армії Непалу. Офіційні особи заявили, що її доправили гелікоптером до Катманду для надання медичної допомоги.

На кадрах, опублікованих армією Непалу, видно, як рятувальники знаходять жінку, вкриту брудом усередині пошкодженого будинку. Перш ніж евакуювати її у безпечне місце, загорнувши у сіру ковдру, вони дали їй питну воду.

За даними непальського агентства з управління стихійними лихами, внаслідок повеней, що сталися 26 серпня і, ймовірно, викликаних обвалом льодовика, загинули щонайменше 1300 людей, а понад 5000 вважаються зниклими безвісти.

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