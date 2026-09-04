У Непалі через 9 днів після масштабної повені з тунелю живими врятували робітників
Київ • УНН
Рятувальники витягли двох працівників із тунелю гідроелектростанції через дев’ять днів після повені. Зниклими вважаються близько 900 людей.
У Непалі рятувальники витягли живими 2 робітників із тунелю гідроелектростанції через 9 днів після руйнівної повені. Про це повідомляє AP, пише УНН.
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Першого чоловіка врятували під час операції в тунелі гідроелектростанції Трішул 3A. Місцеві телеканали показали, як вкритого багнюкою робітника рятувальник виніс на плечах. Згодом непальський законодавець Шрі Рам Неупане повідомив про порятунок другого працівника.
За даними місцевої влади, близько 900 працівників 12 гідроелектростанцій у Непалі вважаються зниклими безвісти. Приблизно 500 із них, як припускають, можуть бути заблоковані в тунелях.
Катастрофічна повінь сталася 26 серпня і, ймовірно, була спричинена обвалом льодовика.
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