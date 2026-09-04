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В Непале через 9 дней после масштабного наводнения из туннеля живыми спасли рабочих

Киев • УНН

 • 192 просмотра

Спасатели вытащили из туннеля гидроэлектростанции двух работников через девять дней после наводнения. Около 900 человек считаются пропавшими без вести.

В Непале через 9 дней после масштабного наводнения из туннеля живыми спасли рабочих

В Непале спасатели извлекли живыми 2 рабочих из туннеля гидроэлектростанции через 9 дней после разрушительного наводнения. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Подробности

Первого мужчину спасли во время операции в туннеле гидроэлектростанции Тришули 3A. Местные телеканалы показали, как спасатель вынес на плечах покрытого грязью рабочего. Позже непальский законодатель Шри Рам Неупане сообщил о спасении второго работника.

По данным местных властей, около 900 работников 12 гидроэлектростанций в Непале считаются пропавшими без вести. Предполагается, что около 500 из них могут быть заблокированы в туннелях.

Катастрофическое наводнение произошло 26 августа и, вероятно, было вызвано обрушением ледника. 

В Непале после наводнения в одном доме обнаружили 24 тела, среди погибших — ребёнок01.09.26, 06:48 • 13998 просмотров

Степан Гафтко

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Ассошиэйтед Пресс
Непал