В Непале через 9 дней после масштабного наводнения из туннеля живыми спасли рабочих
Киев • УНН
Спасатели вытащили из туннеля гидроэлектростанции двух работников через девять дней после наводнения. Около 900 человек считаются пропавшими без вести.
В Непале спасатели извлекли живыми 2 рабочих из туннеля гидроэлектростанции через 9 дней после разрушительного наводнения. Об этом сообщает AP, пишет УНН.
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Первого мужчину спасли во время операции в туннеле гидроэлектростанции Тришули 3A. Местные телеканалы показали, как спасатель вынес на плечах покрытого грязью рабочего. Позже непальский законодатель Шри Рам Неупане сообщил о спасении второго работника.
По данным местных властей, около 900 работников 12 гидроэлектростанций в Непале считаются пропавшими без вести. Предполагается, что около 500 из них могут быть заблокированы в туннелях.
Катастрофическое наводнение произошло 26 августа и, вероятно, было вызвано обрушением ледника.
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