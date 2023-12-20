В небе над Украиной ночью уничтожили 18 из 19 "шахедов"

Силы обороны в ночь на 20 декабря уничтожили в небе над Украиной 18 из 19 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed, сообщили в среду в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ночь на 20 декабря 2023 года противник атаковал ударными БпЛА типа "Shahed" из оккупированного Крыма (районы пусков - Чауда, Балаклава).

Всего зафиксировано пуски 19 "шахедов", 18 из которых уничтожено силами и средствами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Киевской, Черниговской и Кировоградской областей. - сообщили в ВС ВСУ в Telegram.

Кроме того, как указано, противник нанес удар двумя зенитными управляемыми ракетами из ЗРК С-300 из белгородской области в рф по Харьковской области. Предварительно, без пострадавших.

Напомним,

В ночь на 19 декабря в Хмельницкой области ночью уничтожили два российских "шахеда".