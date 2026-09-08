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В московском метро закрепили военную пропаганду в инфраструктуре — ЦПД

Киев • УНН

 • 686 просмотра

На станции «Бульвар Генерала Карбышева» разместили символику войны против Украины. ЦПД считает это переходом кремля к «монументальной пропаганде».

В московском метро закрепили военную пропаганду в инфраструктуре — ЦПД

В Москве открыли станцию метро «Бульвар Генерала Карбышева», в вестибюле которой рядом с символикой Второй мировой войны разместили надпись, посвящённую войне против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что на стенах появились барельефы с изображениями современных российских сапёров, военной техники, а также боевых беспилотников. Объект открывали при личном участии путина, что свидетельствует о поддержке этого шага на самом высоком уровне.

Это чёткий маркер изменения подхода к пропаганде: от временных форм — баннеров, плакатов, телесюжетов и тому подобного — кремль переходит к капитальному монументализму. Интеграция военных символов в места, которыми ежедневно пользуются миллионы людей, направлена на то, чтобы окончательно нормализовать войну, превратить её в привычный фон

— говорится в статье.

Россия использует украинских военнопленных для распространения кремлёвской пропаганды — ЦПД14.08.26, 14:23 • 4677 просмотров

Указывается, что, кроме того, попытка увековечить военную пропаганду в инфраструктурных объектах свидетельствует о том, что кремль не заинтересован в сценариях мира.

«Напротив, российские власти стремятся ещё глубже укоренить культ войны в сознании граждан, готовя общество к длительному существованию в условиях вооружённой агрессии», — резюмируют в ЦПД.

Напомним

По оценкам ЦПД, визит патриарха русской православной церкви кирилла к раненому митрополиту Горловскому и Славянскому — это классический пример того, как рпц и её глава используют религиозный контекст и военные события для продвижения политических и идеологических нарративов кремля.

На оккупированной территории Запорожской области питьевая вода стала поводом для пропаганды — ЦНС06.09.26, 02:12 • 10015 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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