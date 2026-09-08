В московском метро закрепили военную пропаганду в инфраструктуре — ЦПД
Киев • УНН
На станции «Бульвар Генерала Карбышева» разместили символику войны против Украины. ЦПД считает это переходом кремля к «монументальной пропаганде».
В Москве открыли станцию метро «Бульвар Генерала Карбышева», в вестибюле которой рядом с символикой Второй мировой войны разместили надпись, посвящённую войне против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что на стенах появились барельефы с изображениями современных российских сапёров, военной техники, а также боевых беспилотников. Объект открывали при личном участии путина, что свидетельствует о поддержке этого шага на самом высоком уровне.
Это чёткий маркер изменения подхода к пропаганде: от временных форм — баннеров, плакатов, телесюжетов и тому подобного — кремль переходит к капитальному монументализму. Интеграция военных символов в места, которыми ежедневно пользуются миллионы людей, направлена на то, чтобы окончательно нормализовать войну, превратить её в привычный фон
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Указывается, что, кроме того, попытка увековечить военную пропаганду в инфраструктурных объектах свидетельствует о том, что кремль не заинтересован в сценариях мира.
«Напротив, российские власти стремятся ещё глубже укоренить культ войны в сознании граждан, готовя общество к длительному существованию в условиях вооружённой агрессии», — резюмируют в ЦПД.
Напомним
По оценкам ЦПД, визит патриарха русской православной церкви кирилла к раненому митрополиту Горловскому и Славянскому — это классический пример того, как рпц и её глава используют религиозный контекст и военные события для продвижения политических и идеологических нарративов кремля.
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