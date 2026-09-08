В московском метро закрепили военную пропаганду в инфраструктуре — ЦПД

В Москве открыли станцию метро «Бульвар Генерала Карбышева», в вестибюле которой рядом с символикой Второй мировой войны разместили надпись, посвящённую войне против Украины. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.

Отмечается, что на стенах появились барельефы с изображениями современных российских сапёров, военной техники, а также боевых беспилотников. Объект открывали при личном участии путина, что свидетельствует о поддержке этого шага на самом высоком уровне.

Это чёткий маркер изменения подхода к пропаганде: от временных форм — баннеров, плакатов, телесюжетов и тому подобного — кремль переходит к капитальному монументализму. Интеграция военных символов в места, которыми ежедневно пользуются миллионы людей, направлена на то, чтобы окончательно нормализовать войну, превратить её в привычный фон