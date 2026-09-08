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У московському метро закріпили воєнну пропаганду в інфраструктурі - ЦПД

Київ • УНН

 • 1496 перегляди

На станції "Бульвар Генерала Карбишева" розмістили символіку війни проти України. ЦПД вважає це переходом кремля до "монументальної пропаганди".

У московському метро закріпили воєнну пропаганду в інфраструктурі - ЦПД

У москві відкрили станцію метро "Бульвар Генерала Карбишева", у вестибюлі якої поруч із символікою Другої світової війни розмістили напис, присвячений війні проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що на стінах з'явилися барельєфи із зображеннями сучасних російських саперів, військової техніки, а також бойових безпілотників. Об'єкт відкривали за особистої участі путіна, що свідчить про підтримку цього кроку на найвищому рівні.

Це чіткий маркер зміни підходу до пропаганди: від тимчасових форм - банерів, плакатів, телесюжетів тощо - кремль переходить до капітального монументалізму. Інтегрування військових символів у місця, якими щодня користуються мільйони людей, має на меті остаточно нормалізувати війну, перетворити її на звичний фон

- йдеться у статті.

росія використовує українських військовополонених для поширення кремлівської пропаганди - ЦПД14.08.26, 14:23 • 4677 переглядiв

Вказується, що, окрім того, спроба закарбувати воєнну пропаганду в інфраструктурних об'єктах свідчить про те, що кремль не зацікавлений у сценаріях миру.

"Навпаки, російська влада прагне вкорінити культ війни ще глибше у свідомості громадян, готуючи суспільство до тривалого існування в умовах збройної агресії", - резюмують у ЦПД.

Нагадаємо

За оцінками ЦПД, візит патріарха російської православної церкви кирила до пораненого митрополита Горлівського і Слов'янського - це класичний приклад того, як рпц та її очільник використовують релігійний контекст і воєнні події для просування політичних та ідеологічних наративів кремля.

На ТОТ Запорізької області питна вода стала приводом для пропаганди - ЦНС06.09.26, 02:12 • 10015 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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