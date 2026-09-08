У московському метро закріпили воєнну пропаганду в інфраструктурі - ЦПД
Київ • УНН
На станції "Бульвар Генерала Карбишева" розмістили символіку війни проти України. ЦПД вважає це переходом кремля до "монументальної пропаганди".
У москві відкрили станцію метро "Бульвар Генерала Карбишева", у вестибюлі якої поруч із символікою Другої світової війни розмістили напис, присвячений війні проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
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Зазначається, що на стінах з'явилися барельєфи із зображеннями сучасних російських саперів, військової техніки, а також бойових безпілотників. Об'єкт відкривали за особистої участі путіна, що свідчить про підтримку цього кроку на найвищому рівні.
Це чіткий маркер зміни підходу до пропаганди: від тимчасових форм - банерів, плакатів, телесюжетів тощо - кремль переходить до капітального монументалізму. Інтегрування військових символів у місця, якими щодня користуються мільйони людей, має на меті остаточно нормалізувати війну, перетворити її на звичний фон
росія використовує українських військовополонених для поширення кремлівської пропаганди - ЦПД14.08.26, 14:23 • 4677 переглядiв
Вказується, що, окрім того, спроба закарбувати воєнну пропаганду в інфраструктурних об'єктах свідчить про те, що кремль не зацікавлений у сценаріях миру.
"Навпаки, російська влада прагне вкорінити культ війни ще глибше у свідомості громадян, готуючи суспільство до тривалого існування в умовах збройної агресії", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
За оцінками ЦПД, візит патріарха російської православної церкви кирила до пораненого митрополита Горлівського і Слов'янського - це класичний приклад того, як рпц та її очільник використовують релігійний контекст і воєнні події для просування політичних та ідеологічних наративів кремля.
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