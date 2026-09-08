У московському метро закріпили воєнну пропаганду в інфраструктурі - ЦПД

У москві відкрили станцію метро "Бульвар Генерала Карбишева", у вестибюлі якої поруч із символікою Другої світової війни розмістили напис, присвячений війні проти України. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Зазначається, що на стінах з'явилися барельєфи із зображеннями сучасних російських саперів, військової техніки, а також бойових безпілотників. Об'єкт відкривали за особистої участі путіна, що свідчить про підтримку цього кроку на найвищому рівні.

Це чіткий маркер зміни підходу до пропаганди: від тимчасових форм - банерів, плакатів, телесюжетів тощо - кремль переходить до капітального монументалізму. Інтегрування військових символів у місця, якими щодня користуються мільйони людей, має на меті остаточно нормалізувати війну, перетворити її на звичний фон