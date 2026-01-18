В Миннеаполисе сотни демонстрантов в 20-градусный мороз забросали шариками с водой ультраправых активистов во время митинга против ICE
Киев • УНН
В Миннеаполисе сотни протестующих прогнали ультраправых активистов, которые пытались провести акцию у здания муниципального правительства. Полиция наблюдала, как анти-ICE демонстранты вытеснили оппонентов с площади.
В субботу в центре Миннеаполиса произошло острое противостояние между сотнями противников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) и небольшой группой ультраправых активистов. Напряженность в городе остается критической после убийства Рене Гуд федеральным агентом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Около 13:00 по местному времени группа из десяти правых активистов попыталась провести акцию у здания муниципального правительства. Им противостояла многочисленная толпа демонстрантов с плакатами, которые требовали немедленного вывода агентов ICE и пограничной службы из города.
Во время противостояния, когда температура опустилась до –20°C, участники анти-ICE протеста забросали оппонентов водяными шариками. Полиция держала дистанцию, наблюдая за событиями, что позволило сотням протестующих за считанные минуты вытеснить ультраправых с площади.
Организатор и последствия
Организатором правого митинга под названием "Против мошенничества" выступил Джейк Лэнг – онлайн-активист, который был помилован президентом Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия 6 января. Однако из-за масштабного сопротивления горожан Лэнг так и не смог выступить перед толпой.
Мы заставили их уйти. Этому городу не нужны ни ICE, ни те, кто поддерживает насилие против иммигрантов
Несмотря на многочисленные словесные перепалки и единичные стычки, серьезного насилия удалось избежать. Активисты против ICE заявили, что будут продолжать патрулирование районов с большим количеством мигрантов, чтобы не допустить запланированных маршей радикалов.
