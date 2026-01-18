В Миннеаполисе сотни демонстрантов в 20-градусный мороз забросали шариками с водой ультраправых активистов во время митинга против ICE

В субботу в центре Миннеаполиса произошло острое противостояние между сотнями противников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) и небольшой группой ультраправых активистов. Напряженность в городе остается критической после убийства Рене Гуд федеральным агентом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Около 13:00 по местному времени группа из десяти правых активистов попыталась провести акцию у здания муниципального правительства. Им противостояла многочисленная толпа демонстрантов с плакатами, которые требовали немедленного вывода агентов ICE и пограничной службы из города.

Во время противостояния, когда температура опустилась до –20°C, участники анти-ICE протеста забросали оппонентов водяными шариками. Полиция держала дистанцию, наблюдая за событиями, что позволило сотням протестующих за считанные минуты вытеснить ультраправых с площади.

Организатор и последствия

Организатором правого митинга под названием "Против мошенничества" выступил Джейк Лэнг – онлайн-активист, который был помилован президентом Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия 6 января. Однако из-за масштабного сопротивления горожан Лэнг так и не смог выступить перед толпой.

Мы заставили их уйти. Этому городу не нужны ни ICE, ни те, кто поддерживает насилие против иммигрантов – выкрикивали участники протеста, преследуя группу правых в течение нескольких кварталов до их отеля.

Несмотря на многочисленные словесные перепалки и единичные стычки, серьезного насилия удалось избежать. Активисты против ICE заявили, что будут продолжать патрулирование районов с большим количеством мигрантов, чтобы не допустить запланированных маршей радикалов.

