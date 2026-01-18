В Миннеаполисе сотни демонстрантов в 20-градусный мороз забросали шариками с водой ультраправых активистов во время митинга против ICE

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 января, 12:49 • 13428 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ПВО и склада дронов врага на оккупированных территориях
17 января, 12:29 • 22714 просмотра
Новые правила комендантского часа: правоохранители по пунктам объяснили, как это работает
17 января, 09:19 • 20735 просмотра
Буданов, Умеров и Арахамия прибыли в США: что в повестке дня
17 января, 00:18 • 32184 просмотра
МАГАТЭ добилось локального прекращения огня между РФ и Украиной для ремонта линий ЗАЭС
16 января, 18:27 • 42362 просмотра
Есть информация от разведки, что россияне готовятся к новым массированным ударам - Зеленский
16 января, 18:20 • 36571 просмотра
Команды Украины и США завтра проведут переговоры в Майами: что на повестке дня
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 53160 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
16 января, 13:20 • 28750 просмотра
Зеленский анонсировал встречи украинской делегации с представителями США
16 января, 12:36 • 44169 просмотра
Суд назначил Тимошенко залог в более 33 млн грн
16 января, 12:29 • 36207 просмотра
ЕС разрабатывает новую двухуровневую систему для ускорения вступления Украины, но план пугает европейские столицы - FT
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Украине вступил в силу закон об усилении мер безопасности в школах: что он предусматривает17 января, 14:20 • 6576 просмотра
россия рассматривает варианты удара по подстанциям АЭС - ГУР17 января, 14:47 • 5140 просмотра
рф может готовить удары по объектам, обслуживающим атомные станции - Зеленский17 января, 15:40 • 4450 просмотра
Во всех регионах Украины 18 января будут действовать графики отключения света17 января, 16:25 • 8112 просмотра
Зеленский ввел санкции против Паралимпийского комитета и Федерации киберспорта рф17 января, 16:36 • 4986 просмотра
публикации
Всемирный день пиццы: как простое блюдо стало мировой легендой17 января, 08:55 • 21917 просмотра
Энергоплан Шмыгаля: почему антикризисные изменения в энергетике могут стать самым дорогим решением для Украины
Эксклюзив
16 января, 17:23 • 53162 просмотра
Шоу в ВАКС: шутки, критика, эмоции и залог для ТимошенкоPhoto16 января, 16:00 • 30447 просмотра
Красный цвет, запреты и мифическое чудовище: что на самом деле означает Китайский Новый год, как и когда его праздновать15 января, 18:00 • 62109 просмотра
Дочь пациента, умершего в Odrex, назвала давлением на СМИ и попыткой стереть память иск скандальной клиники к УНН15 января, 10:29 • 92232 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Али Хаменеи
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Франция
Гренландия
Реклама
УНН Lite
Макрон появился в солнцезащитных очках на встрече в Елисейском дворцеVideo17 января, 07:26 • 19876 просмотра
Мать ребенка Маска подает в суд на компанию xAI из-за порнографических дипфейков, созданных чат-ботом Grok17 января, 03:45 • 17694 просмотра
Кейт Миддлтон поразила фанатов, приехав за рулем на прием в Виндзорском замкеPhoto17 января, 00:47 • 15969 просмотра
Китайский Новый год: традиции и особенности празднованияPhoto16 января, 19:05 • 15510 просмотра
Шмыгаль заявил, что работает в куртке в своем кабинете из-за холода16 января, 10:34 • 27111 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Truth Social
Дипломатка

В Миннеаполисе сотни демонстрантов в 20-градусный мороз забросали шариками с водой ультраправых активистов во время митинга против ICE

Киев • УНН

 • 6 просмотра

В Миннеаполисе сотни протестующих прогнали ультраправых активистов, которые пытались провести акцию у здания муниципального правительства. Полиция наблюдала, как анти-ICE демонстранты вытеснили оппонентов с площади.

В Миннеаполисе сотни демонстрантов в 20-градусный мороз забросали шариками с водой ультраправых активистов во время митинга против ICE

В субботу в центре Миннеаполиса произошло острое противостояние между сотнями противников Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) и небольшой группой ультраправых активистов. Напряженность в городе остается критической после убийства Рене Гуд федеральным агентом. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Около 13:00 по местному времени группа из десяти правых активистов попыталась провести акцию у здания муниципального правительства. Им противостояла многочисленная толпа демонстрантов с плакатами, которые требовали немедленного вывода агентов ICE и пограничной службы из города.

Суд в Миннеаполисе ограничил применение силы агентами ICE против протестующих17.01.26, 06:44 • 4678 просмотров

Во время противостояния, когда температура опустилась до –20°C, участники анти-ICE протеста забросали оппонентов водяными шариками. Полиция держала дистанцию, наблюдая за событиями, что позволило сотням протестующих за считанные минуты вытеснить ультраправых с площади.

Организатор и последствия

Организатором правого митинга под названием "Против мошенничества" выступил Джейк Лэнг – онлайн-активист, который был помилован президентом Дональдом Трампом по делу о штурме Капитолия 6 января. Однако из-за масштабного сопротивления горожан Лэнг так и не смог выступить перед толпой.

Мы заставили их уйти. Этому городу не нужны ни ICE, ни те, кто поддерживает насилие против иммигрантов

– выкрикивали участники протеста, преследуя группу правых в течение нескольких кварталов до их отеля.

Несмотря на многочисленные словесные перепалки и единичные стычки, серьезного насилия удалось избежать. Активисты против ICE заявили, что будут продолжать патрулирование районов с большим количеством мигрантов, чтобы не допустить запланированных маршей радикалов. 

Трамп пока передумал использовать армию против восстаний в Миннесоте17.01.26, 03:46 • 4144 просмотра

Степан Гафтко

ОбществоНовости Мира
Столкновения
Reuters
Дональд Трамп