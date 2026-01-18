$43.180.08
17 січня, 12:49
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Міннеаполісі сотні демонстрантів у 20-градусний мороз закидали кульками з водою ультраправих активістів під час мітингу проти ICE

Київ • УНН

 80 перегляди

У Міннеаполісі сотні протестувальників прогнали ультраправих активістів, які намагалися провести акцію біля будівлі муніципального уряду. Поліція спостерігала, як анти-ICE демонстранти витіснили опонентів з площі.

У Міннеаполісі сотні демонстрантів у 20-градусний мороз закидали кульками з водою ультраправих активістів під час мітингу проти ICE

У суботу у центрі Міннеаполіса відбулося гостре протистояння між сотнями супротивників Імміграційної та митної служби США (ICE) та невеликою групою ультраправих активістів. Напруженість у місті залишається критичною після вбивства Рене Гуд федеральним агентом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Близько 13:00 за місцевим часом група з десяти правих активістів спробувала провести акцію біля будівлі муніципального уряду. Їм протистояв чисельний натовп демонстрантів із плакатами, які вимагали негайного виведення агентів ICE та прикордонної служби з міста.

Суд у Міннеаполісі обмежив застосування сили агентами ICE проти протестувальників17.01.26, 06:44 • 4680 переглядiв

Під час протистояння, коли температура опустилася до –20°C, учасники анти-ICE протесту закидали опонентів водяними кульками. Поліція тримала дистанцію, спостерігаючи за подіями, що дозволило сотням протестувальників за лічені хвилини витіснити ультраправих із площі.

Організатор та наслідки

Організатором правого мітингу під назвою "Проти шахрайства" виступив Джейк Ленг – онлайн-активіст, який був помилуваний президентом Дональдом Трампом у справі про штурм Капітолія 6 січня. Проте через масштабний опір городян Ленг так і не зміг виступити перед натовпом.

Ми змусили їх піти. Цьому місту не потрібні ні ICE, ні ті, хто підтримує насильство проти іммігрантів

– вигукували учасники протесту, переслідуючи групу правих протягом кількох кварталів до їхнього готелю.

Попри численні словесні перепалки та поодинокі сутички, серйозного насильства вдалося уникнути. Активісти проти ICE заявили, що продовжуватимуть патрулювання районів із великою кількістю мігрантів, щоб не допустити запланованих маршів радикалів. 

Трамп поки що передумав використовувати армію проти повстань у Міннесоті17.01.26, 03:46 • 4144 перегляди

Степан Гафтко

