У Міннеаполісі сотні демонстрантів у 20-градусний мороз закидали кульками з водою ультраправих активістів під час мітингу проти ICE

У суботу у центрі Міннеаполіса відбулося гостре протистояння між сотнями супротивників Імміграційної та митної служби США (ICE) та невеликою групою ультраправих активістів. Напруженість у місті залишається критичною після вбивства Рене Гуд федеральним агентом. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Близько 13:00 за місцевим часом група з десяти правих активістів спробувала провести акцію біля будівлі муніципального уряду. Їм протистояв чисельний натовп демонстрантів із плакатами, які вимагали негайного виведення агентів ICE та прикордонної служби з міста.

Під час протистояння, коли температура опустилася до –20°C, учасники анти-ICE протесту закидали опонентів водяними кульками. Поліція тримала дистанцію, спостерігаючи за подіями, що дозволило сотням протестувальників за лічені хвилини витіснити ультраправих із площі.

Організатор та наслідки

Організатором правого мітингу під назвою "Проти шахрайства" виступив Джейк Ленг – онлайн-активіст, який був помилуваний президентом Дональдом Трампом у справі про штурм Капітолія 6 січня. Проте через масштабний опір городян Ленг так і не зміг виступити перед натовпом.

Ми змусили їх піти. Цьому місту не потрібні ні ICE, ні ті, хто підтримує насильство проти іммігрантів – вигукували учасники протесту, переслідуючи групу правих протягом кількох кварталів до їхнього готелю.

Попри численні словесні перепалки та поодинокі сутички, серйозного насильства вдалося уникнути. Активісти проти ICE заявили, що продовжуватимуть патрулювання районів із великою кількістю мігрантів, щоб не допустити запланованих маршів радикалів.

