В Минагро разрабатывают положение реестра производителей технической конопли и механизм отбора проб на содержание наркотических веществ

В Украине нарабатываются нормативные документы для регулирования оборота конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, согласно соответствующему закону. Об этом сообщил первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, передает УНН.

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Пока закон находится на подписи у президента, однако Минагрополитики уже начало работу над созданием реестра производителей технической конопли и проектом постановления Правительства о регламенте отбора проб для анализа содержания наркотических веществ.

Минагрополитики уточняет, что создаст электронный реестр, куда будет вноситься информация о производителях технической конопли.

Чтобы было понятно, кто выращивает, сколько, и какие использует семена. Не нужно будет получать лицензии, квоты или отдельные разрешения на выращивание. Также готовится постановление Правительства о Регламенте отбора проб конопли в период цветения - отметил первый заместитель министра Тарас Высоцкий.

Он также отметил, что закон об обороте технической конопли - это толчок для реализации огромного потенциала выращивания этого растения в Украине. Документом меняются подходы к контролю за выращиванием технической конопли.

Напомним,

Законопроект № 7457 "О регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности" принят в декабре 2023 года. Документ регламентирует обращение с наркотическими средствами с целью создания условий для расширения доступа пациентов к необходимому лечению, проведения научных исследований эффективности конопли.

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