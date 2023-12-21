Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
Киев • УНН
Тарас Ратушный прокомментировал принятие парламентом закона о легализации медицинского каннабиса в Украине, но указал и на недостатки
Легализация медицинского каннабиса является веховым событием, но и со своими минусами и недостатками, которые могут проявиться уже очень скоро. Такое мнение высказал в комментарии УНН общественный деятель и соучредитель Марша Свободы за реформы государственной политики в отношении наркотиков Тарас Ратушный.
Детали
Как сообщил Ратушный, принятие закона о легализации медицинского каннабиса является "однозначно веховым событием, ведь подытоживается целый этап общественной, политической и экспертной дискуссии, который у нас сильно затянулся".
"Дискуссия была непростой, но именно благодаря ее накалу текст удалось существенно улучшить, хотя и ценой существенных минусов, которые продвигались взамен. Главным из минусов является решение оставить медицинскую коноплю в Таблице І, это неоправданное и чрезмерное предостережение, противоречащее европейской практике", - сказал Ратушный.
Также, по его словам, попытка гармонизировать эту концепцию с требованиями к закону Президента Украины (это полноценные научные исследования, отечественное производство лекарств и доступ к ним всех, кто нуждается) вызвали в законопроекте №7457 юридические коллизии и "пробелы".
"Эти недостатки проявятся очень скоро, во время выполнения закона правительством, и они потребуют новых законодательных решений", - добавил Ратушный.
Кроме того, отвечая на вопрос, стоит ли бояться украинцам, которые будут считать, что теперь в Украине везде будут продавать каннабис, Ратушный ответил: "Каннабис сегодня продавался в Украине широко, в незаконном обороте - это наиболее представленное рыночное предложение. Его покупают не только для удовольствия, но и те, кто вынужден заниматься самолечением, пока государство не урегулировало законный доступ к лекарствам из каннабиса".
"Если закон будет работать - люди будут получать лекарства в аптеках, и это ударит по криминальному рынку. Поэтому бояться стоит, что закон о медицинском каннабисе не будет работать", - отметил деятель.
Ратушный также добавил, что количество лиц, которые нуждались в препаратах на основе медицинского каннабиса, было отражено на сайте Президента Украины - более 2 млн человек, оно базировалось на цифрах Минздрава, которые озвучивались в 2019 году.
"Сейчас мониторинг затруднен по объективным причинам. Но потребность возросла. Из-за этого увеличилось количество пациентов, а из-за научно-технического прогресса - количество лекарств и, соответственно, болезней, где компоненты каннабиса имеют положительный терапевтический эффект", - резюмировал Ратушный.
О минусах
Ратушный отмечает, что главным из минусов является решение оставить медицинскую коноплю в национальном "Перечне наркотических веществ и прекурсоров" в Таблице I (особо опасные наркотические средства, оборот которых запрещен). Планировалось, что каннабис и его производные должны были изъять из Таблицы I и внести в Таблицу II (оборот ограничен, но могут использоваться в медицине).
Но парламентарии этого не сделали, и медицинская конопля не перестает быть "особо опасным наркотиком, оборот которого запрещен".
Напомним,
Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о медицинском каннабисе (№7457). Министерство здравоохранения отметило, что разрешение на использование в медицине лекарств на основе каннабиса - это историческое решение, которое принесет пользу немалому количеству пациентов.
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
Тарас Ратушный прокомментировал принятие парламентом закона о легализации медицинского каннабиса в Украине, но указал и на недостатки.
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