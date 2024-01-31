У Мінагро розробляють положення реєстру виробників технічної коноплі та механізм відбору проб на вміст наркотичних речовин
Київ • УНН
Міністерство аграрної політики та продовольства розробляє реєстр виробників промислових конопель та механізми відбору зразків для регулювання вирощування конопель відповідно до нового закону.
В Україні напрацьовуються нормативні документи для регулювання обігу коноплі у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності, згідно відповідному закону. Про це повідомив перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, передає УНН.
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Поки закон перебуває на підписі у президента, проте Мінагрополітики вже розпочало роботу над створенням реєстру виробників технічної коноплі і проєктом постанови Уряду щодо регламенту відбору проб для аналізу вмісту наркотичних речовин.
Мінагрополітики уточнює, що створить електронний реєстр, куди буде вноситися інформація про виробників технічної коноплі.
Щоб було зрозуміло, хто вирощує, скільки, і яке використовує насіння. Не потрібно буде отримувати ліцензії, квоти чи окремі дозволи на вирощування. Також готується постанова Уряду про Регламент відбору проб коноплі в період цвітіння
Він також наголосив, що закон про обіг технічних конопель – це поштовх для реалізації величезного потенціалу вирощування цієї рослини в Україні. Документом змінюються підходи до контролю за вирощуванням технічної коноплі.
Нагадаємо
Законопроект № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності" ухвалено в грудні 2023 року. Документ регламентує поводження з наркотичними засобами з метою створення умов для розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування, проведення наукових досліджень ефективності конопель.
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