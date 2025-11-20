$42.150.06
В Ливане задержан самый разыскиваемый наркоторговец: Ной Зайтер взят под стражу после многолетних поисков – АР

Киев • УНН

 • 4722 просмотра

В Ливане задержан Ной Зайтер, самый разыскиваемый наркоторговец страны, который скрывался годами. Он был взят под стражу во время операции недалеко от Баальбека после недолгого противостояния.

В Ливане задержан самый разыскиваемый наркоторговец: Ной Зайтер взят под стражу после многолетних поисков – АР

Ливанские власти объявили о задержании Ноя Зайтера – самого разыскиваемого наркоторговца страны, который годами скрывался от правосудия. Его взяли под стражу во время операции недалеко от Баальбека, сообщил высокопоставленный военный чиновник. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Подробности 

По словам чиновника, после недолгого противостояния Зайтер сам сдался военной разведке. Чиновник говорил на условиях анонимности, поскольку не имел права общаться со СМИ.

Ливанская армия официально не назвала имя задержанного, однако указала его инициалы, подтверждая, что речь идет именно о Зайтере.

Операция стала частью более широкой кампании против наркосетей, действующих вдоль полупрозрачной границы с Сирией. Именно оттуда наркотики годами попадали в Саудовскую Аравию и другие государства Персидского залива. Эти страны обвиняют "Хезболлу" в важной роли в торговле каптагоном – наркотиком, вызывающим сильную зависимость.

Ливанские военные регулярно проводят рейды на подпольные заводы, пытаясь восстановить доверие Эр-Рияда, который в 2021 году приостановил импорт из Ливана после обнаружения партий каптагона.

В 2023 году США и Великобритания ввели санкции против Зайтера за участие в производстве и контрабанде каптагона вместе с соратниками сирийского режима. До сирийского конфликта он был известен масштабным производством и контрабандой каннабиса и частыми появлениями в медиа. Зайтер долгое время имел тесные связи с "Хезболлой" и Четвертой дивизией сирийской армии.

Степан Гафтко

