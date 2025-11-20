$42.090.00
У Лівані затримали найрозшукуванішого наркоторговця: Ноя Зайтера взято під варту після багаторічних пошуків – АР

Київ • УНН

 • 866 перегляди

У Лівані затримали Ноя Зайтера, найрозшукуванішого наркоторговця країни, який переховувався роками. Його взяли під варту під час операції неподалік Баальбека після недовгого протистояння.

У Лівані затримали найрозшукуванішого наркоторговця: Ноя Зайтера взято під варту після багаторічних пошуків – АР

Ліванська влада оголосила про затримання Ноя Зайтера – найрозшукуванішого наркоторговця країни, який роками переховувався від правосуддя. Його взяли під варту під час операції неподалік Баальбека, повідомив високопоставлений військовий чиновник. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі 

За словами посадовця, після недовгого протистояння Зайтер сам здався військовій розвідці. Чиновник говорив на умовах анонімності, оскільки не мав права спілкуватися зі ЗМІ.

Ліванська армія офіційно не назвала ім’я затриманого, проте вказала його ініціали, підтверджуючи, що йдеться саме про Зайтера.

США вдарили по суднах наркокартелів у Тихому океані: загинуло шість осіб10.11.25, 18:50 • 28418 переглядiв

Операція стала частиною ширшої кампанії проти наркомереж, що діють уздовж напівпрозорого кордону з Сирією. Саме звідти наркотики роками потрапляли до Саудівської Аравії та інших держав Перської затоки. Ці країни звинувачують "Хезболлу" у важливій ролі в торгівлі каптогоном – наркотиком, що викликає сильну залежність.

Ліванські військові регулярно проводять рейди на підпільні заводи, намагаючись відновити довіру Ер-Ріяда, який у 2021 році призупинив імпорт із Лівану після виявлення партій каптагону.

Попри перемир'я: в Лівані заявили про загибель 13 людей після удару ЦАХАЛ по палестинському табору 19.11.25, 16:58 • 2490 переглядiв

У 2023 році США та Велика Британія запровадили санкції проти Зайтера за участь у виробництві й контрабанді каптагону разом із соратниками сирійського режиму. До сирійського конфлікту він був відомий масштабним виробництвом і контрабандою канабісу та частими появами у медіа. Зайтер тривалий час мав тісні зв’язки з "Хезболлою" та Четвертою дивізією сирійської армії.

США скасували зустрічі з командувачем армії Лівану через суперечливу заяву щодо Ізраїлю – Reuters18.11.25, 21:23 • 3840 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Санкції
Ассошіейтед Прес
Reuters
Ліван
Сирія
Велика Британія
Саудівська Аравія
Сполучені Штати Америки