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В Литве прошли первые учения по самостоятельному обслуживанию и эксплуатации HIMARS

Киев • УНН

 • 370 просмотра

В литовском Шяуляе прошли совместные учения с армией США для поддержания навыков управления HIMARS. Литовские и американские военные провели теоретическую и практическую подготовку.

В Литве прошли первые учения по самостоятельному обслуживанию и эксплуатации HIMARS

С 17 по 23 мая в литовском Шяуляе прошли совместные учения "Лелека и Орел" между Сухопутными войсками Вооруженных сил Литвы и армией США, целью которых было поддержание индивидуальных и коллективных навыков, необходимых для самостоятельного и эффективного управления и обслуживания систем HIMARS. Об этом сообщает LRT, передает УНН.

Проводя совместные учения, мы стремимся обеспечить постоянное обновление и углубление знаний наших солдат на основе самых высоких стандартов НАТО. Возможность тренироваться вместе с союзниками - это не только приобретение или закрепление практических навыков, но и возможность обменяться опытом и углубить взаимодействие

- заявил майор Юстинас Чеканаускас, командир батареи огневой поддержки Сухопутных войск.

Отмечается, что во время учений, которые длились более недели, впервые была проведена теоретическая и практическая подготовка специалистов по управлению огнем, ремонту и боеприпасам, а также операторов систем HIMARS.

Как пишет LRT, во время теоретических занятий были стандартизированы знания и навыки солдат, а системы HIMARS 3-го батальона огневой артиллерии 321-го полевого артиллерийского полка США были передислоцированы из Германии в Литву с дополнительным оборудованием и транспортом.

Литовские и американские военные практически научились выполнять техническое обслуживание и проверку системы HIMARS, выполнять огневые задачи, управлять грузовиками HIMARS днем и ночью, ремонтировать ракеты и готовить системы залповой артиллерии к стрельбе. Боевые стрельбы из этих систем по целям в Балтийском море также запланированы на начало июня

- говорится в заметке.

С целью бесперебойной подготовки к интеграции систем HIMARS в Сухопутные войска Вооруженных сил Литвы, солдаты батареи залповой артиллерии тесно сотрудничают с подразделениями 41-й полевой артиллерийской бригады V корпуса армии США и регулярно принимают участие в совместных учениях с солдатами союзников и партнеров НАТО в Литве и за рубежом.

Согласно подписанному контракту на закупку HIMARS, Вооруженные силы Литвы приобретут 8 пусковых установок с боевыми и учебными боеприпасами, которые будут состоять из комплектов управляемых ракет различных типов и боевых характеристик, включая системы ATACMS с эффективной дальностью стрельбы 300 км. Литва закупает эти системы совместно с другими странами Балтии.

Напомним

Государственный департамент США одобрил продажу ракет Javelin и сопутствующего оборудования Эстонии в рамках Программы иностранных военных продаж (Foreign Military Sales, FMS) на ориентировочную сумму 296 миллионов долларов.

США одобрили продажу Украине услуг по обучению пилотов и F-16 за $310 млн02.05.25, 22:48 • 4682 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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