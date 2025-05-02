США одобрили продажу Украине услуг по обучению пилотов и F-16 за $310 млн

Государственный департамент США одобрил решение о продаже Украине услуг по обучению пилотов и обслуживанию истребителей F-16. Об этом сообщается на сайте Управления военного сотрудничества министерства обороны США, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что стоимость пакета составляет 310,5 миллионов долларов. В частности, правительство Украины просит закупить оборудование и услуги для поддержки своих самолетов F-16.

Эта предложенная продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем улучшения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе - говорится в сообщении.

Также указывается, что продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив эффективную подготовку пилотов и повысив ее взаимосовместимость с Соединенными Штатами путем всестороннего обучения с ВВС США.

"Эта продажа согласуется с взносами международной коалиции для создания украинской программы F-16 и общей модернизации ВВС Украины", - резюмировали в Пентагоне.

Напомним

В пятницу Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию флота военных самолетов, в частности F-16, которые уже есть в Украине, и тех, которые ожидаются в ближайшее время. Обсудили системные решения для эффективной подготовки и применения авиации.

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