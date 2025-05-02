США схвалили продаж Україні послуг з навчання пілотів та F-16 за $310 млн

Державний департамент США схвалив рішення щодо продажу Україні послуг з навчання пілотів та обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомляється на сайті Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США, інформує УНН.

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Зазначається, що вартість пакета становить 310,5 мільйонів доларів. Зокрема, уряд України просить закупити обладнання та послуги для підтримки своїх літаків F-16.

Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі - йдеться у повідомленні.

Також вказується, що продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши ефективну підготовку пілотів і підвищивши її взаємосумісність із Сполученими Штатами шляхом всебічного навчання з ВПС США.

"Цей продаж узгоджується з внесками міжнародної коаліції для створення української програми F-16 і загальної модернізації ВПС України", - резюмували у Пентагоні.

Нагадаємо

У п'ятницю Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку флоту військових літаків, зокрема F-16, які вже є в Україні, та тих, що очікуються найближчим часом. Обговорили системні рішення для ефективної підготовки та застосування авіації.

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