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США схвалили продаж Україні послуг з навчання пілотів та F-16 за $310 млн

Київ • УНН

 • 596 перегляди

Держдепартамент США схвалив продаж Україні послуг з навчання пілотів та технічного обслуговування винищувачів F-16 на суму 310,5 мільйонів доларів. Це покращить безпеку України та її взаємосумісність із США.

США схвалили продаж Україні послуг з навчання пілотів та F-16 за $310 млн

Державний департамент США схвалив рішення щодо продажу Україні послуг з навчання пілотів та обслуговування винищувачів F-16. Про це повідомляється на сайті Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що вартість пакета становить 310,5 мільйонів доларів. Зокрема, уряд України просить закупити обладнання та послуги для підтримки своїх літаків F-16.

Цей запропонований продаж підтримає цілі зовнішньої політики та цілі національної безпеки Сполучених Штатів шляхом покращення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі

- йдеться у повідомленні.

Також вказується, що продаж покращить здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, забезпечивши ефективну підготовку пілотів і підвищивши її взаємосумісність із Сполученими Штатами шляхом всебічного навчання з ВПС США.

"Цей продаж узгоджується з внесками міжнародної коаліції для створення української програми F-16 і загальної модернізації ВПС України", - резюмували у Пентагоні.

Нагадаємо

У п'ятницю Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку флоту військових літаків, зокрема F-16, які вже є в Україні, та тих, що очікуються найближчим часом. Обговорили системні рішення для ефективної підготовки та застосування авіації.

Повітряні сили: під час виконання бойового завдання загинув пілот F-1612.04.25, 14:25 • 6015 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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