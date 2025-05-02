Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту F-16

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Обговорили ключові питання та системні рішення, передає УНН.

Українські F-16. Провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію - повідомив Зеленський.

Глава держави також подякував всім, "хто посилює наші дії в небі".

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