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Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту F-16

Київ • УНН

 • 1564 перегляди

Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку флоту військових літаків, зокрема F-16, які вже є в Україні, та тих, що очікуються найближчим часом. Обговорили системні рішення для ефективної підготовки та застосування авіації.

Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту F-16

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Обговорили ключові питання та системні рішення, передає УНН.

Українські F-16. Провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію 

- повідомив Зеленський.

Глава держави також подякував всім, "хто посилює наші дії в небі".

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Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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