Зеленський провів нараду щодо розвитку українського флоту F-16
Київ • УНН
Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку флоту військових літаків, зокрема F-16, які вже є в Україні, та тих, що очікуються найближчим часом. Обговорили системні рішення для ефективної підготовки та застосування авіації.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Обговорили ключові питання та системні рішення, передає УНН.
Українські F-16. Провів нараду щодо розвитку нашого флоту військових літаків. Усі ключові питання. F-16, які вже в Україні. F-16, які очікуємо найближчим часом. І системні рішення, які допоможуть ефективніше готувати й застосовувати нашу військову авіацію
Глава держави також подякував всім, "хто посилює наші дії в небі".
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