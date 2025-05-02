Зеленский провел совещание по развитию украинского флота F-16
Киев • УНН
Владимир Зеленский провел совещание по развитию флота военных самолетов, в частности F-16, которые уже есть в Украине, и тех, которые ожидаются в ближайшее время. Обсудили системные решения для эффективной подготовки и применения авиации.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по развитию нашего флота военных самолетов. Обсудили ключевые вопросы и системные решения, передает УНН.
Украинские F-16. Провел совещание по развитию нашего флота военных самолетов. Все ключевые вопросы. F-16, которые уже в Украине. F-16, которые ожидаем в ближайшее время. И системные решения, которые помогут эффективнее готовить и применять нашу военную авиацию
Глава государства также поблагодарил всех, "кто усиливает наши действия в небе".
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