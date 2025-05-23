США поставлять Естонії ракети Javelin на суму $296 мільйонів
Київ • УНН
Держдеп США схвалив продаж Естонії ракет Javelin та обладнання на $296 млн. Контракт включає 800 ракет і 84 пускові установки для зміцнення обороноздатності країни.
Державний департамент США схвалив продаж ракет Javelin та супутнього обладнання Естонії в межах Програми іноземних військових продажів (Foreign Military Sales, FMS) на орієнтовну суму 296 мільйонів доларів. Агентства з питань співробітництва у сфері безпеки Міноборони США повідомило Конгрес США про це рішення 22 травня, повідомляє УНН з посиланням на відомство.
Деталі
У межах угоди Естонія отримає 800 протитанкових ракет FGM-148F Javelin (включно з 8 ракетами для випробувань) та додаткові 72 легкі пускові установки Javelin (Lightweight Command Launch Units, LwCLUs). Їх додадуть до вже реалізованого раніше контракту.
Початковий контракт вартістю 10 мільйонів доларів передбачав постачання 12 пускових установок, тренажерів, імітаційних ракет, блоків охолодження батарей, запасних частин, інструментів, навчання персоналу, а також технічну підтримку з боку уряду США та підрядників.
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Загальна кількість техніки, яку отримає Естонія у межах двох контрактів, становить 800 ракет Javelin і 84 пускові установки. Також передбачається постачання тренажерів, імітаційних боєприпасів, блоків охолодження, інструментів, обладнання для обслуговування, навчальних послуг, технічної підтримки й інженерних послуг.
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У Держдепі зазначили, що угода сприятиме зовнішній політиці та національній безпеці США, зміцнюючи обороноздатність союзника по НАТО, який відіграє важливу роль у забезпеченні політичної стабільності та економічного розвитку Європи.
Передача сучасних систем дозволить Естонії ефективніше взаємодіяти з силами США та НАТО, а також зміцнити здатність до стримування потенційних загроз.
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Основними підрядниками виступить спільне підприємство Javelin Joint Venture компаній RTX Corporation (Тусон, Аризона) та Lockheed Martin (Орландо, Флорида). Наразі жодних офсетних домовленостей у межах потенційної угоди не передбачено.
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