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Беспилотный летательный аппарат

США поставлять Эстонии ракеты Javelin на сумму $296 миллионов

Киев • УНН

 • 286 просмотра

Госдеп США одобрил продажу Эстонии ракет Javelin и оборудования на $296 млн. Контракт включает 800 ракет и 84 пусковые установки для укрепления обороноспособности страны.

США поставлять Эстонии ракеты Javelin на сумму $296 миллионов

Государственный департамент США одобрил продажу ракет Javelin и сопутствующего оборудования Эстонии в рамках Программы иностранных военных продаж (Foreign Military Sales, FMS) на ориентировочную сумму 296 миллионов долларов. Агентства по вопросам сотрудничества в сфере безопасности Минобороны США сообщило Конгресс США об этом решении 22 мая, сообщает УНН со ссылкой на ведомство.

Детали 

В рамках соглашения Эстония получит 800 противотанковых ракет FGM-148F Javelin (включая 8 ракет для испытаний) и дополнительные 72 легкие пусковые установки Javelin (Lightweight Command Launch Units, LwCLUs). Их добавят к уже реализованному ранее контракту.

Первоначальный контракт стоимостью 10 миллионов долларов предусматривал поставку 12 пусковых установок, тренажеров, имитационных ракет, блоков охлаждения батарей, запасных частей, инструментов, обучение персонала, а также техническую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков.

Общее количество техники, которую получит Эстония в рамках двух контрактов, составляет 800 ракет Javelin и 84 пусковые установки. Также предусматривается поставка тренажеров, имитационных боеприпасов, блоков охлаждения, инструментов, оборудования для обслуживания, учебных услуг, технической поддержки и инженерных услуг.

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В Госдепе отметили, что соглашение будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США, укрепляя обороноспособность союзника по НАТО, который играет важную роль в обеспечении политической стабильности и экономического развития Европы.

Передача современных систем позволит Эстонии эффективнее взаимодействовать с силами США и НАТО, а также укрепить способность к сдерживанию потенциальных угроз.

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Основными подрядчиками выступит совместное предприятие Javelin Joint Venture компаний RTX Corporation (Тусон, Аризона) и Lockheed Martin (Орландо, Флорида). Пока никаких офсетных договоренностей в рамках потенциального соглашения не предусмотрено.

Напомним

Германия увеличивает военное присутствие в Литве, расширяя танковую бригаду до 5000 военных до 2027 года. Это ответ на агрессию рф и укрепление восточного фланга НАТО.

Лилия Набока

Лилия Набока

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