В Латвии задержали двух подозреваемых в шпионаже в пользу РФ, один из них использовал частный самолёт
Киев • УНН
Супругов подозревают в передаче российской разведке данных о силах НАТО и поддержке Украины. Один из них фотографировал базу с частного самолёта.
Службы безопасности Латвии заявили, что задержали супругов по подозрению в работе на россию с целью сбора информации об обороноспособности балтийской страны. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
По данным латвийской Службы государственной безопасности, расследование установило, что эти люди получали информацию о силах НАТО в Латвии и поддержке страной Украины, которую передавали российской военной разведке.
Один из супругов использовал частный самолет для фотографирования военной базы в Адажи, а также "осуществлял деятельность в поддержку потенциальных разведывательно-диверсионных групп" в Латвии
Латвия, которая является прифронтовым государством Европейского союза и НАТО, укрепляет свою восточную границу с россией и увеличивает расходы на оборону до 5% ВВП. Страны Балтии предупреждают, что москва усиливает попытки осуществления диверсий, чтобы запугать европейских партнеров Украины и заставить их прекратить поставки оружия и финансирование Киеву.
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