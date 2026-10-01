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The Guardian

У Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь рф, один із них використовував приватний літак

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Подружжя підозрюють у передачі російській розвідці даних про сили НАТО та підтримку України. Один із них фотографував базу з приватного літака.

У Латвії затримали двох підозрюваних у шпигунстві на користь рф, один із них використовував приватний літак

Служби безпеки Латвії заявили, що затримали подружжя за підозрою в роботі на росію з метою збору інформації про обороноздатність балтійської країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За даними латвійської Служби державної безпеки, розслідування встановило, що ці люди отримували інформацію про сили НАТО в Латвії та підтримку країною України, яку передавали російській військовій розвідці.

Один із подружжя використовував приватний літак для фотографування військової бази в Адажі, а також "здійснював діяльність на підтримку потенційних розвідувально-диверсійних груп" у Латвії

- йдеться в заяві.

Латвія, яка є прифронтовою державою Європейського Союзу та НАТО, зміцнює свій східний кордон із росією та збільшує видатки на оборону до 5% ВВП. Країни Балтії попереджають, що москва посилює спроби здійснення диверсій, щоб залякати європейських партнерів України та змусити їх припинити постачання зброї й фінансування Києву.

Латвія готова розмістити ядерну зброю за рішенням НАТО - президент01.10.26, 05:30 • 10224 перегляди

Ольга Розгон

Світ
російська пропаганда
Війна в Україні
Bloomberg
Латвія
НАТО
Європейський Союз
Україна
Київ