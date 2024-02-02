В Кривом Роге восстанавливают электроснабжение, атака дронов вызвала пожар на газовом объекте в Харьковской области - Минэнерго

В Украине дефицита электроэнергии нет. Шахтеры, заблокированные из-за обстрела и обесточивания в Кривом Роге, выведены на поверхность, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Также из-за вражеской атаки дронами произошел пожар на одном из газовых объектов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Дефицита в энергосистеме Украины не фиксируется. В краткосрочный ремонт выведены блок и корпус ТЭС. Всего в резерве два блока и три корпуса теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Система сбалансирована", - говорится в сообщении.

При этом Минэнерго просит потреблять электроэнергию ответственно.

Обстрелы и обесточивания

В результате атаки БПЛА на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области, как указано, отключились воздушные линии. "Есть возгорания и соответственно повреждения оборудования на подстанциях, масштабные обесточивания, в частности - шахт", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 9:00 все шахтеры выведены на поверхность. Продолжается осмотр последствий повреждений и работы по восстановлению электроснабжения по резервным схемам", - сообщили в Минэнерго.

"Также из-за вражеского обстрела дронами произошел пожар на одном из газовых объектов в Харьковской области. Без пострадавших. Последствия выясняются", - добавили в ведомстве.

По техническим причинам, как указано, отключалась линия ВЛ 35 кВ в Черновицкой области, в результате этого обесточилась подстанция, которая питает бытовых потребителей. Всех абонентов запитано.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,60 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2475 МВт-ч. Экспорта не предвидится.