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В Кривом Роге восстанавливают электроснабжение, атака дронов вызвала пожар на газовом объекте в Харьковской области - Минэнерго

В Кривом Роге восстанавливают электроснабжение, атака дронов вызвала пожар на газовом объекте в Харьковской области - Минэнерго

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 08:03  •  16845 просмотра

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Все шахтеры, застрявшие в результате обстрела и отключения электроэнергии в Кривом Роге, были выведены на поверхность, ведутся работы по восстановлению электроснабжения, а на газовом объекте в Харьковской области из-за атаки вражеского беспилотника также возник пожар.

В Украине дефицита электроэнергии нет. Шахтеры, заблокированные из-за обстрела и обесточивания в Кривом Роге, выведены на поверхность, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Также из-за вражеской атаки дронами произошел пожар на одном из газовых объектов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"Дефицита в энергосистеме Украины не фиксируется. В краткосрочный ремонт выведены блок и корпус ТЭС. Всего в резерве два блока и три корпуса теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Система сбалансирована", - говорится в сообщении.

При этом Минэнерго просит потреблять электроэнергию ответственно.

Обстрелы и обесточивания

В результате атаки БПЛА на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области, как указано, отключились воздушные линии. "Есть возгорания и соответственно повреждения оборудования на подстанциях, масштабные обесточивания, в частности - шахт", - говорится в сообщении.

"По состоянию на 9:00 все шахтеры выведены на поверхность. Продолжается осмотр последствий повреждений и работы по восстановлению электроснабжения по резервным схемам", - сообщили в Минэнерго.

"Также из-за вражеского обстрела дронами произошел пожар на одном из газовых объектов в Харьковской области. Без пострадавших. Последствия выясняются", - добавили в ведомстве.

По техническим причинам, как указано, отключалась линия ВЛ 35 кВ в Черновицкой области, в результате этого обесточилась подстанция, которая питает бытовых потребителей. Всех абонентов запитано.

ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,60 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.

Импорт/экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2475 МВт-ч. Экспорта не предвидится.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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У Кривому Розі відновлюють електропостачання, атака дронів спричинила пожежу на газовому об'єкті на Харківщині - Міненерго
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В Кривом Роге восстанавливают электроснабжение, атака дронов вызвала пожар на газовом объекте в Харьковской области - Минэнерго

Все шахтеры, застрявшие в результате обстрела и отключения электроэнергии в Кривом Роге, были выведены на поверхность, ведутся работы по восстановлению электроснабжения, а на газовом объекте в Харьковской области из-за атаки вражеского беспилотника также возник пожар.

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