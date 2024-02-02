В Кривом Роге восстанавливают электроснабжение, атака дронов вызвала пожар на газовом объекте в Харьковской области - Минэнерго
Киев • УНН
Все шахтеры, застрявшие в результате обстрела и отключения электроэнергии в Кривом Роге, были выведены на поверхность, ведутся работы по восстановлению электроснабжения, а на газовом объекте в Харьковской области из-за атаки вражеского беспилотника также возник пожар.
В Украине дефицита электроэнергии нет. Шахтеры, заблокированные из-за обстрела и обесточивания в Кривом Роге, выведены на поверхность, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Также из-за вражеской атаки дронами произошел пожар на одном из газовых объектов в Харьковской области. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.
Детали
"Дефицита в энергосистеме Украины не фиксируется. В краткосрочный ремонт выведены блок и корпус ТЭС. Всего в резерве два блока и три корпуса теплоэлектростанций, которые будут задействованы в случае необходимости. Система сбалансирована", - говорится в сообщении.
При этом Минэнерго просит потреблять электроэнергию ответственно.
Обстрелы и обесточивания
В результате атаки БПЛА на подстанции НЭК "Укрэнерго" в Днепропетровской области, как указано, отключились воздушные линии. "Есть возгорания и соответственно повреждения оборудования на подстанциях, масштабные обесточивания, в частности - шахт", - говорится в сообщении.
"По состоянию на 9:00 все шахтеры выведены на поверхность. Продолжается осмотр последствий повреждений и работы по восстановлению электроснабжения по резервным схемам", - сообщили в Минэнерго.
"Также из-за вражеского обстрела дронами произошел пожар на одном из газовых объектов в Харьковской области. Без пострадавших. Последствия выясняются", - добавили в ведомстве.
По техническим причинам, как указано, отключалась линия ВЛ 35 кВ в Черновицкой области, в результате этого обесточилась подстанция, которая питает бытовых потребителей. Всех абонентов запитано.
ЗАЭС
"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,60 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - говорится в сообщении.
Импорт/экспорт
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 2475 МВт-ч. Экспорта не предвидится.
В Кривом Роге восстанавливают электроснабжение, атака дронов вызвала пожар на газовом объекте в Харьковской области - Минэнерго
Все шахтеры, застрявшие в результате обстрела и отключения электроэнергии в Кривом Роге, были выведены на поверхность, ведутся работы по восстановлению электроснабжения, а на газовом объекте в Харьковской области из-за атаки вражеского беспилотника также возник пожар.
россияне за сутки 13 раз ударили по Донецкой области: есть пострадавший и разрушения
Российские обстрелы повредили учебные заведения, админздание и более 20 домов в Донецкой области, один человек получил ранения.
рф продолжает энергетический террор, критическая инфраструктура остается мишенью - Гуменюк
Несмотря на мягкую зимнюю погоду, россия продолжила атаки на объекты критической инфраструктуры Украины.
Победители конкурса "Час діяти, Україно!" организовали обучение по web-дизайну для детей на Киевщине
Дети в Мироновке учатся веб-дизайну с помощью учебной программы, профинансированной грантом конкурса социальных инициатив.
путин заявил о планах рф интегрировать оккупированные украинские территории в рф в течение следующих шести лет - ISW
путин объявил о планах полной интеграции оккупированных украинских территорий в состав россии в течение следующих шести лет.
Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом
Эксперты рассказали, что не так с Верховным Судом.
Румынский премьер отверг заявление главы Генштаба страны о подготовке к войне с россией
Премьер-министр Румынии отвергает заявление начальника Генерального штаба страны о том, что румынам следует готовиться к возможной войне с россией.
Несколько человек погибли в результате падения небольшого самолета во Флориде
Небольшой самолет врезался в трейлерный парк в городе Клируотер, штат Флорида, в результате чего погибло несколько человек, находившихся на борту самолета и в передвижном доме на колесах.
На Днепропетровщине подняли на поверхность всех шахтеров, которые застряли под землей из-за атаки дронов рф
Все 113 шахтеров, заблокированных под землей из-за атаки беспилотника на электроподстанцию в Днепропетровской области Украины, были благополучно выведены на поверхность.
50 млрд евро от ЕС для Украины: Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия
Зеленский поблагодарил Макрона за личные усилия в обеспечении пакета помощи ЕС для Украины на 50 млрд евро.