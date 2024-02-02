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У Кривому Розі відновлюють електропостачання, атака дронів спричинила пожежу на газовому об'єкті на Харківщині - Міненерго

У Кривому Розі відновлюють електропостачання, атака дронів спричинила пожежу на газовому об'єкті на Харківщині - Міненерго

Київ • УНН

 • 27708 перегляди

Усі шахтарі, застряглі внаслідок обстрілу та відключення електроенергії у Кривому Розі, були виведені на поверхню, ведуться роботи з відновлення електропостачання, а на газовому об'єкті у Харківській області через атаку ворожого безпілотника також виникла пожежа.

В Україні дефіциту електроенергії немає. Шахтарі, заблоковані через обстріл і знеструмлення у Кривому Розі, виведені на поверхню, тривають роботи з відновлення електропостачання. Також через ворожу атаку дронами сталася пожежа на одному з газових об’єктів у Харківській області. Про це повідомили у Міненерго, пише УНН.

Деталі

"Дефіциту в енергосистемі України не фіксується. У короткостроковий ремонт виведено блок і корпус ТЕС. Всього в резерві два блоки і три корпуси теплоелектростанцій, які буде задіяно у разі потреби. Система збалансована", - ідеться у повідомленні.

При цьому Міненерго просить споживати електроенергію відповідально.

Обстріли та знеструмлення

Внаслідок атаки БПЛА на підстанції НЕК "Укренерго" у Дніпропетровській області, як вказано, відключились повітряні лінії. "Є загоряння та відповідно пошкодження обладнання на підстанціях, масштабні знеструмлення, зокрема - шахт", - сказано у повідомленні.

"Станом на 9:00 усіх шахтарів виведено на поверхню. Триває огляд наслідків пошкоджень та роботи з відновлення електропостачання за резервними схемами", - повідомили у Міненерго.

"Також через ворожий обстріл дронами сталася пожежа на одному з газових об’єктів у Харківській області. Без постраждалих. Наслідки з'ясовуються", - додали у відомстві.

Через технічні причини, як вказано, відключалась лінія ПЛ 35 кВ в Чернівецькій області, внаслідок цього знеструмилась підстанція, яка живить побутових споживачів. Усіх абонентів заживлено.

ЗАЕС

"Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 15,60 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - ідеться у повідомленні.

Імпорт/експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії - 2475 МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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