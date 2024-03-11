В Крыму партизаны сжигают предвыборные агитационные материалы

Оскар 2024: Лучшим анимационным фильмом стал "Мальчик и птица"

Рисованный от руки анимационный фильм Хаяо Миядзаки "Мальчик и цапля" о мальчике, который встречает цаплю, которая переносит его в мир мертвых, чтобы воссоединиться с покойной матерью, получил премию "Оскар" за лучший анимационный фильм.