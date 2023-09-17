Активисты движения "Желтая лента" развесили по оккупированному Крыму желтые ленты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Активисты движения «Желтая лента» украсили Симферопольское водохранилище, Севастопольскую тропу, рекреационный парк «Бахчисарай», побережье Ялты и улицы городов Крыма желтыми лентами. Об этом сообщили в телеграм-канале движения сопротивления, пишет УНН.
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««Крым – это Украина! Активисты движения «Желтая лента» украсили Симферопольское водохранилище, Севастопольскую тропу, рекреационный парк «Бахчисарай», побережье Ялты и улицы городов Крыма желтыми лентами. Желтый – это цвет свободы», - говорится в сообщении.
Дополнение
Активистам партизанского движения ««Желтая Лента» удалось наладить бесперебойную печать плакатов во временно оккупированном Геническе Херсонской области.