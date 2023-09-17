Активісти руху "Жовта стрічка" розвісили по окупованому Криму жовті стрічки
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Активісти руху «Жовта стрічка» прикрасили Сімферопольське водосховище, Севастопольську стежку, рекреаційний парк «Бахчисарай», узбережжя Ялти та вулиці міст Криму жовтими стрічками. Про це повідомили в телеграм-каналі руху спротиву, пише УНН.
Цитата
«Крим – це Україна! Активісти руху «Жовта стрічка» прикрасили Сімферопольське водосховище, Севастопольську стежку, рекреаційний парк «Бахчисарай», узбережжя Ялти та вулиці міст Криму жовтими стрічками. Жовтий – це колір свободи», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Активістам партизанського руху «Жовта Стрічка» вдалося налагодити безперебійний друк плакатів в тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.